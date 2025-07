Alcune spiagge del Lazio hanno conquistato la bandiera blu, altre, invece sono inavvicinabili: quali sono, tutti i dettagli

In questa estate calda e afosa, un bagno al mare è quello che serve. Dove? Nel Lazio ci sono molte località da evitare, lì è vietato fare il bagno. Ma di quali spiagge stiamo parlando? Entriamo nel dettaglio della questione.

Quali sono le spiagge da evitare nel Lazio: i dati del 2025

La Regione Lazio ha approvato la delibera per cui in alcune zone balneari laziali non è possibile fare il bagno. Secondo i dati ARPA, i livelli di inquinamento sono molto alti. Sono quelle per lo più vicino ai porti e alle foci dei fiumi, già negli anni passati sono state classificate come inquinate e non idonee.

In provincia di Roma parliamo di Civitavecchia: da 1400 mt sx Torre Valdaliga a Porto di Civitavecchia; Foci Fossi Infernaccio e Scarpatosta; Porto di Traiano. Santa Marinella: Foce Fosso delle Guardiole, da Porticciolo di Santa Marinella a Foce Fosso Santa Maria Morgana; Foce Fossi Castelsecco e delle Buche; Foce Fosso di Pontenuovo; Poligono militare di Santa Marinella fino a confine comunale. Cerveteri: da confine comunale Poligono militare a Foce Fosso Turbino; Foce Fosso Zambra.

Ladispoli: Foce Fossi Vaccina e Sanguinara. Fiumicino: Foce Fosso Cupino, Foce Fosso delle Cadute, Foce Fosso Tre Denari, Foce Fiume Arrone, Foce Fiume Tevere, Sinistra Foce Fiume Tevere. Roma: destra Foce Fiume Tevere e Tenuta Presidenziale. Pomezia: Foce Fosso Pratica, Foce Fosso della Crocetta, Foce Fosso Orfeo, 250 m sx Fosso Rio Torto, Sinistra Foce Rio Torto. Ardea: destra Foce Rio Torto, Foci Fosso Grande e Fosso Moletta, Foce Canale Biffi, Foce Fosso del Diavolo, Foce Fosso Caffarello. Anzio: Foce Fosso Cavallo Morto e la zona del porto. Nettuno: dal porto a 300m sx Fosso Loricina, e la zona del poligono militare.

La provincia di Latina

In provincia di Latina le zone da evitare sono la foce del fiume Astura, Foce Acque Alte – Moscarello e la sinistra della foce Rio Martino. Sabaudia la destra della foce Rio Martino. San Felice Circeo: tutta la zona del porto. Terracina: Foce Fiume Portatore – Porto Badino e la zona del porto di Terracina. Sperlonga: porto. Gaeta: da Punta Stendardo al Porto. Formia: porto e Foce Rio Santa Croce. Minturno: dalla foce del fiume Garigliano al confine regionale, il Porticciolo i porti di Ponza e Ventotene.

