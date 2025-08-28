Per andare al mare non c’è bisogno di allontanarsi troppo dalla Capitale: ecco alcune spiagge vicino Roma dove trovare acqua pulita e relax

Le migliori spiagge vicino Roma: dove godersi il mare e il sole questo weekend?

Se pensate che Ostia e Torvajanica siano le sole opzioni disponibili vi sbagliate di grosso. Il litorale laziale è ricco di località marittime meravigliose, perle di bellezza unica visitabili percorrendo pochi chilometri fuori dal grande raccordo anulare.

Ne abbiamo scelte 5 per voi.

Le spiagge vicino Roma con il mare più bello

Non c’è alcun dubbio che fra le spiagge più belle nei dintorni della Capitale ci siano quelle del Parco del Circeo: un complesso turistico di lusso composto da San Felice Circeo e Sabaudia.

Potete raggiungere il Circeo in automobile (con circa un’ora e mezza di viaggio) oppure con gli autobus che partono da Roma Laurentina (ci vogliono due ore almeno). Purtroppo non c’è un collegamento via treno; la stazione più vicina è quella di Priverno-Fossanova.

Una volta arrivati c’è tantissima scelta: a Sabaudia segnaliamo le spiagge di Bufalara e Torre Paola; invece a San Felice Circeo consigliamo Le Batterie, con scogliere e calette dove rilassarsi di fronte ad un mare cristallino.

Litorale Laziale: ecco altre spiagge famose

Se non volete spingervi troppo lontano e soprattutto volete spostarvi in treno, potete puntare dritti e sicuri alla spiaggia di Santa Marinella – premiata con 2 vele. Il litorale prevalentemente sabbioso si trova a 60 km da Roma ed è facilmente raggiungibile con il treno che parte da Termini. Una volta scesi, vi troverete a percorrere pochi minuti a piedi in una deliziosa cittadina in stile liberty e – voilà – subito vi troverete sul lungomare. Pronti per il relax?

Se invece siete in automobile e trovate la spiaggia particolarmente affollata, vi consigliamo di spingervi poco più a sud di Santa Marinella. Troverete infatti la spiaggia di fronte al Castello di Santa Severa. Oltre ad avere un mare ugualmente bello, in questo luogo suggestivo sono spesso organizzati eventi ed iniziative: potrete inoltre visitare il castello, per concludere la giornata con un pizzico di avventura.

Oltre a Santa Marinella, le altre spiagge vicino Roma premiate con solo 2 vele sono ad Anzio, Ostia e Nettuno. Ci sarebbe molto da dire su tutti questi stupendi luoghi di mare ma vogliamo soffermarci su un sito in particolare: quello di Torre Astura.

Luogo di villeggiatura ai tempi di Cicerone, questa località balneare deve il suo nome alla foce del fiume Astura, che scorre nei pressi dell’Agro Pontino, e alla caratteristica torre costruita su un’isoletta artificiale non molto distante dalla riva e collegata ad essa da un ponte di mattoni.

Sono circa due ore di strada da percorrere in automobile ma ne vale la pena: la spiaggia libera apre dal 1 Luglio tutti i giorni fino al 31 Agosto.

