Quali sono i grandi spettacoli imperdibili del 2026 a Roma? Il calendario è davvero fitto di eventi straordinari!

Il 2026 è appena iniziato e già si preannuncia come un anno ricchissimo per chi ama i grandi spettacoli dal vivo a Roma: tra magia, danza, musica e teatro, l’Auditorium della Conciliazione ospiterà alcuni degli eventi più attesi della stagione, in grado di richiamare pubblico di tutte le età. Un calendario variegato che attraversa generi e linguaggi diversi, trasformando uno dei palcoscenici più prestigiosi della Capitale in un punto di riferimento assoluto per l’intrattenimento del 2026. Ma quali saranno gli spettacoli imperdibili che proporrà?

Spettacoli imperdibili Roma 2026: si parte con il one man show di Arturo Brachetti

Il trasformista più celebre al mondo torna a Roma con il suo one man show, un viaggio sorprendente tra cambi d’abito fulminei, mimo e illusioni. Il 10 e l’11 gennaio Arturo Brachetti porterà in scena uno spettacolo che unisce poesia e comicità, confermandosi un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia.

Leggi anche: — Palazzo Koch a Roma, il gioiello nascosto visitabile gratis: ecco le nuove date di visita

Supermagic Elementi: il più grande spettacolo di magia d’Europa

Considerato il più grande spettacolo di magia d’Europa, Supermagic Elementi riunisce sullo stesso palco alcuni tra i migliori illusionisti internazionali.

Numeri spettacolari, grandi effetti scenici e un ritmo serrato rendono ogni serata un’esperienza unica, capace di stupire adulti e bambini, dal 21 al 25 gennaio 2026.

La nuova edizione di Supermagic è pensata come un percorso attraverso i quattro elementi, trasformati in spettacolo grazie a illusioni sorprendenti, effetti speciali, momenti poetici e numeri dai ritmi mozzafiato.

Per oltre due ore, adulti e bambini saranno immersi in un universo sospeso tra realtà e immaginazione, guidati da artisti che sembrano veri custodi di poteri ancestrali capaci di evocare il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra.

Info e biglietti

Tutte le info > https://www.supermagic.it/supermagic-elementi-2026

Biglietti da 26€

Biglietteria online Ticketone.it – 892.101

Auditorium della Conciliazione • Via della Conciliazione, 4 – Roma

Human Nature Live Show: lo spettacolo tra gli eventi imperdibili di Roma nel 2026

Human Nature Live Show è uno spettacolo che fonde danza, musica e arti visive in un racconto emozionale dedicato al rapporto tra uomo e natura, attraverso l’universo musicale di Michael Jackson. Il 6 e 7 febbraio, coreografie suggestive e scenografie immersive accompagneranno il pubblico in un viaggio sensoriale pensato per coinvolgere e far riflettere.

Shen Yun 2026 – La Cina prima del comunismo

Direttamente dagli Stati Uniti arriva Shen Yun, lo spettacolo che racconta 5.000 anni di civiltà cinese attraverso danza classica, musica dal vivo e costumi tradizionali. Il 17 e 18 gennaio ammireremo così un affresco culturale che celebra la Cina antica, prima dell’era comunista.

Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar

Il 28 febbraio ci sarà invece un concerto-evento dedicato al genio di Ennio Morricone, con le sue colonne sonore più celebri eseguite dal vivo. Ospite speciale della serata sarà Susanna Rigacci, storica voce delle musiche di Morricone.

Photo Credits: Shutterstock