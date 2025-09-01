Settembre porta con sé una nuova occasione per vivere Roma attraverso la musica, il teatro e l’arte. Ai Giardini dell’Acqua Paola, uno degli angoli più affascinanti del Gianicolo, torna la quarta edizione della rassegna “Eventi a Fontana”, un appuntamento che unisce spettacolo e cultura in una delle cornici più suggestive della Capitale.

Un settembre di eventi: arte, musica e conferenze

La rassegna, organizzata dall’Associazione culturale Il Posto delle Fragole con la direzione artistica di Gabriele Manili, propone un programma ricco di spettacoli, concerti, incontri e conferenze a ingresso gratuito. L’obiettivo è trasformare i Giardini dell’Acqua Paola in un vero e proprio salotto culturale all’aperto, accessibile sia ai romani che ai turisti.

La location unica nel cuore di Roma

Situati sopra il celebre Fontanone del Gianicolo, i Giardini offrono una vista spettacolare sulla città e custodiscono anche un tesoro nascosto: il giardino interno, solitamente chiuso al pubblico, che per l’occasione sarà aperto in via straordinaria. Qui, tra colonne antiche, capitelli, iscrizioni e stemmi papali, i visitatori possono immergersi in un percorso che intreccia natura, storia e arte.

La storia dietro il Fontanone

La Fontana dell’Acqua Paola, realizzata tra il 1610 e il 1614, è uno dei monumenti simbolo di Roma. Nota per le sue scenografiche arcate e il grande bacino marmoreo, è stata immortalata in film iconici come “La grande bellezza” e “Spectre”. Il suo fascino barocco, arricchito da draghi e aquile, racconta la storia della famiglia Borghese e di Papa Paolo V, committente dell’opera.

Come partecipare agli eventi

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Eventi a Fontana” sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero 328 6692116. Le serate si svolgeranno per tutto il mese di settembre e offrono l’occasione di vivere un’esperienza che unisce spettacolo, musica, arte e storia in una delle location più suggestive di Roma.

Foto: Shutterstock