Sostanze D’Autore: arti letterarie, spettacolo e nuovi media a Villa Ada

Sostanze D'Autore a Villa Ada: una serata per presentare e premiare le nuove proposte letterarie in un incontro fra galassie comunicative.

Sostanze D’Autore arriva il 17 luglio a Villa Ada Roma Incontra il Mondo all’interno della rassegna “Dialoghi al tramonto”. A partire dalle ore 19:00 sul palco dell’area free saranno premiati i vincitori della prima edizione del “Premio Letterario L’Avvelenata”: tanti ospiti, reading, musica e talk in una serata per premiare l’autorialità indipendente.

L’evento si propone di far incontrare arti letterarie, spettacolo dal vivo e nuovi media: galassie comunicative apparentemente distanti che si intrecceranno grazie alle letture, alla musica e ai premi speciali previsti dal concorso, ideato e promosso dall’Associazione di promozione sociale e culturale Teatro L’Avvelenata, per dare voce ai nuovi talenti letterari di tutte le età.

Sostanze D’Autore: dalla carta al podcast, passando per il palcoscenico

Fra i premi offerti da L’Avvelenata e dai partner del concorso figurano pubblicazioni online e cartacee, consulenze da parte di professionisti del mondo dell’editoria, la conversione dei migliori testi in podcast, video trailer e molto altro ancora.

Il medium del podcast è stato scelto come premio dall’Avvelenata in virtù dell’interesse che esso sta suscitando nel pubblico in questi ultimi anni:come riportato da un’indagine Nielsen nel 2020 i fruitori di podcast sono stati il 15% in più rispetto all’anno prima, per un totale di 13,9 milioni. Questo e tutti gli altri premi sono stati studiati al fine di valorizzare i racconti e le poesie, portandoli all’attenzione del grande pubblico tramite percorsi tradizionali e innovativi.

Una valorizzazione che avverrà anche durante l’evento del 17 luglio a Villa Ada, quando saranno premiati i vincitori del concorso: le parole, i sentimenti e le storie assumeranno nuova forma e prenderanno vita grazie alle interpretazioni degli artisti che si alterneranno sul palco, fra musica e letture.

Tanti ospiti per una serata con reading, musica e talk

Saranno Liliana Fiorelli, Francesco Marioni, Edoardo Purgatori, Giulia Fiume, Stefano Patti, Stella Pecollo, Alessandro Cecchini, Filippo Macchiusi, Dino Lopardo, Lida Ricci, Alessandro De Feo e Andrea Checchi a prestare le loro voci ai testi selezionati da L’Avvelenata e dalla Giuria.

Non mancheranno i momenti musicali: fra nuove proposte cantautoriali e accompagnamenti alle letture, si esibiranno Edoardo Basile, Revif, Paola Cultrera, Nicola Linfante, Giulia Bianco, Massimo Cantisani e Daniele Raggi.

“Noi de L’Avvelenata siamo entusiasti del successo che il bando letterario ha riscosso – ha dichiarato Amelia Di Corso, Presidente dell’Associazione Teatro L’Avvelenata – Il gran numero di testi inviati ci ha dato ancora più energia per organizzare un evento di premiazione ricco di ospiti, artisti e buone letture! Siamo certi che gli interpreti e la cornice di Villa Ada valorizzeranno al massimo il potenziale delle opere vincitrici; la forma del live, che tanto ci è mancata nell’ultimo periodo, sarà fondamentale per riavvicinare il pubblico al mondo dell’arte.”

Il Premio Letterario L’Avvelenata è creato in collaborazione con Rivista Blam, La Caravella Editrice, CulturaMente, Il Menu della Poesia, Writers Editor e AĒ Autori, con il Patrocinio Culturale di WikiPoesia e il supporto del Teatro Trastevere. Presidenti della Giuria di qualità del concorso sono i prestigiosi autori Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020) e Paolo Zardi (candidato al Premio Strega 2015 e 2021).

L’evento avrà luogo il 17 luglio dalle 19:00 alle 21:00 presso il palco dell’area free di Villa Ada (ingresso Via di Ponte Salario 28), l’ingresso è gratuito.

Sostanze d’Autore, promosso dall’Associazione di promozione sociale e culturale Teatro L’Avvelenata, vede il patrocinio della Regione Lazio e il patrocinio culturale di WikiPoesia ed il supporto di HF4 e Villa Ada – Roma Incontra il Mondo.

LEGGI ANCHE — I Nasoni raccontano Centocelle in occasione del centenario del quartiere