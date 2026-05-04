Il sorteggio degli Internazionali BNL d’Italia 2026 sorride a Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, attesissimo al Foro Italico, si presenta con un tabellone sulla carta gestibile nelle prime fasi e con i principali rivali lontani fino all’ultimo atto.
Dopo il bye al primo turno, Sinner esordirà al secondo contro uno tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, con precedenti nettamente favorevoli all’azzurro contro lo statunitense.
Il cammino potrebbe già accendersi al terzo turno con un possibile derby contro Matteo Berrettini, sfida che infiammerebbe il pubblico romano.
Agli ottavi, Sinner potrebbe incrociare giocatori insidiosi ma già battuti più volte come Arthur Fils, Frances Tiafoe o Lorenzo Sonego. Nei quarti si profilano avversari di maggiore spessore come Ben Shelton, Andrey Rublev o Alejandro Davidovich Fokina, ma anche in questo caso i precedenti sorridono al leader del ranking.
La semifinale potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova, con possibili sfide contro Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime o gli outsider come Flavio Cobolli e João Fonseca.
Solo in finale, eventualmente, arriverebbero i big della parte alta: Novak Djokovic, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti o Alex de Minaur.
Il percorso sembra dunque ben delineato per Sinner, chiamato a confermare il suo status di favorito davanti al pubblico di casa.
L’appuntamento con il Masters 1000 romano è fissato dal 5 al 17 maggio 2026.