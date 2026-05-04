Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 entrano ufficialmente nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi: il sorteggio dei tabelloni principali.

Oggi, lunedì 4 maggio alle ore 10:30, la suggestiva Piazza del Popolo farà da palcoscenico alla cerimonia che definirà gli accoppiamenti dei tornei di singolare maschile e femminile.

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L’evento segna l’inizio concreto dell’edizione numero 83 del prestigioso torneo romano, in programma dal 5 al 17 maggio, e rappresenta un momento simbolico per tutto il tennis italiano. La Capitale si prepara così ad accogliere i grandi protagonisti del circuito ATP e WTA, in una cornice unica che unisce sport e spettacolo.

Grande attesa soprattutto per Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e principale speranza azzurra per riportare un italiano alla vittoria nel torneo maschile, impresa che manca dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976. L’assenza per infortunio di Carlos Alcaraz apre scenari interessanti, aumentando le possibilità per gli italiani e per gli altri big del circuito.

Tra le teste di serie spiccano nomi di primo piano come Alexander Zverev, Novak Djoković, Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime, che sarà presente anche alla cerimonia insieme alla campionessa Iga Swiatek, più volte vincitrice del torneo romano.

L’Italia potrà contare su un gruppo competitivo, con giocatori come Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi pronti a lasciare il segno davanti al pubblico di casa.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e disponibile in streaming su SuperTennix, su supertennis.tv e sul canale YouTube ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia.

Con il sorteggio prende forma il cammino verso uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra rossa, anticamera ideale del Roland Garros.

Roma è pronta: lo spettacolo può cominciare.