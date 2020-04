Sorelle Giordano: Colombe Artigianali consegnate a domicilio a Roma

Sorelle Giordano: Colombe Artigianali consegnate a domicilio a Roma Manca davvero poco a Pasqua e, in questo difficile momento, perchè non concedersi un’ottima colomba artigianale, […]

Sorelle Giordano: Colombe Artigianali consegnate a domicilio a Roma

Manca davvero poco a Pasqua e, in questo difficile momento, perchè non concedersi un’ottima colomba artigianale, dolce per eccellenza dedicato a questa festività?

A Roma, a realizzarla come tradizione, c’è una famiglia storica, che offre da sempre ciò che di meglio propone la variegata gastronomia tipica capitolina: le Sorelle Giordano (Viale Giulio Agricola, 121/129).

La Pasticceria Sorelle Giordano è aperta e consegna a domicilio gratuitamente in zona

INFORMAZIONI

COSA POTETE ORDINARE E RICEVERE A DOMICILIO (TUTTI PRODOTTI ARTIGIANALI):

– Colomba (classica e al cioccolato)

– Pastiera

– Casatiello

– Pizza Pasqualina

– Lasagna classica

Solo su ordinazione e con almeno 3gg di anticipo.

Consegne in zona, per ulteriori info su zone e prodotti consegnabili, contattata il numero 0671583853