Sora Camilla è la protagonista di un detto romano molto usato nella Città eterna: cosa significa e chi è Camilla?

“Sora Camilla, tutti la vonno e nessuno la pija“, quante volte avete affermato o sentito questa frase senza saperne l’origine né chi fosse la persona nominata? Si tratta di un detto romano molto usato a Roma e nei paesi limitrofi.

“Sora Camilla…” chi è la donna protagonista del famoso detto romano?

La prima cosa da sapere è il fatto che si tratta di un detto romano molto popolare che ha origine dalla secolare, ambivalente vicinanza-distanza della classe proveniente dalla Curia e dal Vaticano.

Nessuna donna poco raccomandata, anzi, la sora Camilla sarebbe stata la sorella maggiore di Felice Peretti, da tutti conosciuto come Papa Sisto V. Stiamo parlando, quindi, di Donna Camilla Peretti nata nel 1519 e morta nel 1605.

Secondo le fonti, Camilla era una donna di grande cultura e amante delle belle arti. Nel 1590, le fu dedicata una medaglia di bronzo su cui era impressa la dicitura: “CAMILLA PERETTA SYXSTI V. P.M. SOROR”, Camilla Peretti sorella di Sisto V Pontefice Massimo, proprio per testimoniare la sua alta discendenza.

Sora Camilla venne a Roma nel 1586 direttamente da Piceno. Era sposata con Giovanni Battista Mignucci con cui ebbe due figli: Francesco e Maria Felice.

A quanto pare, dopo aver perso il marito, ebbe molti spasimanti ed è proprio da questa notizia che deriva il detto romano. Non ci sono notizie certe, ma anche se i pretendenti non le mancarono, quando questi venivano a conoscenza del fatto che fosse la sorella del Papa vi rinunciavano. Dopo un po’, Camilla si ritirò in convento dove morì nel 1605.

