Il Colosseo non è più il più fotografato: sui social cambia il simbolo di Roma. A dirlo sono gli algoritmi: una svolta nel turismo?

Cosa succederebbe se il simbolo di Roma per eccellenza cambiasse e se il Colosseo – icona assoluta della città e del turismo italiano – non fosse più il soggetto più fotografato e condiviso online sui social? Sembra strano, ma sta andando esattamente così. E a dirlo non sono tanto le sensazioni, ma i numeri degli algoritmi. C’è infatti un dato sorprendente che ci racconta quella che è molto più di una semplice classifica: il segnale di un cambiamento profondo nel modo in cui raccontiamo i luoghi. Non ci resta che provare a scoprirlo.

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Il sorpasso social al Colosseo: il tiramisù lo supera nelle classifiche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A superare il Colosseo su Instagram è il tiramisù, con circa 5,3 milioni di hashtag, un numero che supera quelli aggregati legati al celebre monumento romano.

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Il dato non misura i flussi turistici reali, ma fotografa un’altra dimensione sempre più decisiva: quella della condivisione digitale. Oggi non conta solo cosa si visita, ma cosa si racconta online. Il tiramisù, con la sua estetica riconoscibile e replicabile, è perfetto per i social: è “instagrammabile”, immediato, universale.

Il sorpasso social del tiramisù sul Colosseo segna una trasformazione più ampia. Il turismo non si gioca più soltanto sui luoghi, ma sulle esperienze capaci di diventare contenuto. Food, lifestyle e simboli culturali entrano in competizione con i grandi landmark.

I social, attraverso gli hashtag, mostrano cosa le persone scelgono di condividere e quindi cosa alimenta l’immaginario collettivo. Il Colosseo resta un’icona senza tempo, ma oggi a vincere è ciò che si può vivere, fotografare e raccontare con più facilità. Come, appunto, un ottimo tiramisù!

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