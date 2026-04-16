Qual è il sito Unesco più visitato d’Italia? Non è il Colosseo: la classifica 2025 ribalta le certezze e svela chi detiene il vero primato.

Vi siete mai chiesti qual è il sito Unesco più visitato d’Italia? La risposta sembra essere quasi scontata e non può che andare verso uno dei grandi simboli della Capitale e dell’intero nostro Paese. Tuttavia, la classifica 2025 rivela numeri del tutto differenti e anche il fatto che in cima all’elenco non c’è di certo l’anfiteatro romano. Ma allora qual è il sito Unesco più visitato d’Italia?

Qual è il sito patrimonio Unesco più visitato d’Italia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al primo posto della classifica dei siti patrimonio Unesco del nostro Paese non c’è il Colosseo, bensì il Parco Archeologico di Pompei, che supera stabilmente i 4 milioni di ingressi annui. Un risultato incredibile, legato alla continua valorizzazione del sito, con nuove aperture e percorsi che rendono sempre più immersiva l’esperienza dei visitatori.

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Subito dietro si colloca il Centro Storico di Roma, che comprende anche il Colosseo e il Foro Romano, con numeri complessivi impressionanti. A completare il podio è il Centro Storico di Firenze, cuore del Rinascimento e meta imprescindibile per milioni di turisti ogni anno.

Appena fuori dal podio si trovano altri siti iconici del patrimonio italiano. Piazza dei Miracoli a Pisa continua ovviamente ad attrarre visitatori da tutto il mondo, mentre la Reggia di Caserta si conferma tra le mete culturali più apprezzate del Sud. Non mancano poi le Cinque Terre, simbolo del turismo paesaggistico, sempre più amate soprattutto dai visitatori internazionali.

Ad ogni modo, la classifica 2025 evidenzia come il patrimonio Unesco presente sul territorio italiano continui a essere un punto di riferimento globale, in grado di attrarre flussi costanti e diversificati. Un sistema complesso, dove grandi città d’arte e paesaggi unici convivono, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’Italia come una delle principali destinazioni turistiche al mondo.

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