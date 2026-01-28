Jannik Sinner torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton nei quarti di finale del primo Slam della stagione. In palio c’è l’accesso alle semifinali del torneo che Sinner ha già vinto nelle ultime due edizioni.

Il numero 2 del mondo arriva all’appuntamento forte di un percorso impeccabile: ha superato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, battuto nel derby azzurro degli ottavi. Dall’altra parte Shelton, uno dei giocatori più esplosivi del circuito, ha eliminato Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud.

Sinner-Shelton: orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma oggi, mercoledì 28 gennaio, con inizio alle ore 9:00 italiane (le 19:00 locali a Melbourne).

I precedenti sorridono nettamente all’azzurro:

9 match giocati

8 vittorie per Sinner

1 sola vittoria per Shelton

L’ultimo confronto risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, dove Sinner si è imposto in due set, confermando la sua superiorità nei confronti diretti.

Dove vedere Sinner-Shelton in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming sui seguenti canali e piattaforme:

📺 TV

Eurosport 1 e Eurosport 2 (anche su smart TV)

💻 Streaming

Discovery+

DAZN

TimVision

Prime Video Channels

HBO Max

Gli Australian Open 2026 sono infatti visibili integralmente sui canali del gruppo Eurosport.