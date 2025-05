C’è tanta attesa per l’arrivo di Sinner a Roma per gli Internazionali, il tennista avrà dei servizi esclusivi durante il soggiorno

Gli Internazionali BNL d’Italia 2025 sono iniziati e già il 4 maggio, il Parco del Foro Italico è stato assalito da migliaia di persone che hanno goduto della presenza di alcuni dei tennisti più in voga del momento, assistendo ai loro primi allenamenti. Oggi, invece, inizierà la sua avventura Jannik Sinner, arrivato a Roma ieri dopo tre mesi di stop.

Jannik Sinner a Roma, il piano di accoglienza per il campione

Se ieri il Foro Italico era pieno di gente, oggi, con l’arrivo di Sinner sarà ancora peggio. Il tennista proverà il campo la sera, per le 19, dopo la cerimonia in onore dei campioni di Billie Jean King Cup e Davis Cup. Per il suo arrivo è previsto un piano di accoglienza specifico con l’obiettivo che possa stare vicino ai tifosi ma allo stesso tempo avere tutti i comfort di cui ha bisogno.

Così come è accaduto in passato per altri giocatori, anche per Jannik Sinner non mancherà il gelato al cioccolato nel Players’ Restaurant, ormai diventato un must per tutti i partecipanti.

Nessuna Lounge Sinner

Una novità è che Jannik Sinner non avrà una lounge personale ma il tennista potrà usufruire di tutti i luoghi riservati ai giocatori per riposare o dormire. Ci sarà, però, un percorso riservato a tutti gli atleti come è avvenuto in passato con Nadal, Federer, Djokovic.

Il montepremi

Mentre gli italiani scommettono sul vincitore del torneo, intanto, ricordiamo che la cifra che si aggiudicherà il primo posto è di circa un milione di euro. Il montepremi sale ogni anno di un 2,5%.

Allenamento a porte aperte

Tempo permettendo, Sinner inizierà l’allenamento oggi 5 maggio 2025 al Centrale del Parco del Foro Italico e aprirà le porte a tutti coloro, muniti di qualsiasi tipo di biglietto, che vorranno assistere e fare il tifo per lui.

Dove alloggia Sinner

Jannik Sinner alloggia in un hotel di lusso a pochi metri dal Parco del Foro Italico così da evitare di entrare nel vivo dello stress del traffico di Roma e soggiornare in modo tranquillo e sereno in una delle città più belle del mondo.

FOTO: SHUTTERSTOCK