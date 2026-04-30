Quanto costa il biglietto per andare a vedere Jannik Sinner agli Internazionali di Tennis di Roma? La cifra è da capogiro.

Vedere Jannik Sinner a Roma è il sogno di molti appassionati di tennis, ma nel 2026 questo desiderio ha un prezzo che non passa inosservato: il prezzo per un biglietto per gli Internazionali d’Italia può infatti raggiungere cifre paragonabili a quelle di un breve viaggio, soprattutto quando in cartellone ci sono le partite più importanti. Ma quanto costa davvero? Scopri cosa deve aspettarsi chi vuole vivere il grande tennis dal vivo.

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Quanto costa un biglietto vedere Sinner a Roma, agli Internazionali di tennis 2026?

Il Campo Centrale del Foro Italico, dove si giocano i match più attesi e le finali (e dove speriamo di vedere Sinner) ha dei prezzi che salgono rapidamente: per la finale del singolare maschile si parte da circa 587 euro per un posto nei distinti, ma si può arrivare fino a superare i 1.000 euro per le posizioni migliori.

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Anche le semifinali non sono da meno, con biglietti che oscillano tra i 400 e i 900 euro, mentre per le giornate precedenti si scende a cifre tra i 60 e i 100 euro. Per chi cerca un’esperienza esclusiva, le suite superano addirittura i 2.000 euro.

Non tutto, però, è fuori portata. Gli Internazionali d’Italia offrono anche opzioni più economiche, soprattutto sui campi secondari. Alla BNP Paribas Arena i prezzi variano tra i 33 e i 387 euro, mentre alla Supertennis Arena si scende fino a un range tra 28 e 153 euro.

Ancora più convenienti i biglietti “ground”, che permettono di accedere all’area del Foro Italico e seguire gli allenamenti o i match meno centrali, con costi tra i 7 e i 62 euro.

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