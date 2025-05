Roma, Foro Italico – Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2025, approdando agli ottavi di finale dopo aver superato l’argentino Mariano Navone e lo sfortunato olandese Jesper De Jong. Il numero uno del mondo ha chiuso il match contro De Jong con il punteggio di 7-5 6-2, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’avversario, debilitato da un problema al polso nella fase finale dell’incontro.

Ora, per un posto nei quarti di finale, l’azzurro affronterà un avversario ostico: Francisco Cerundolo. L’argentino, numero 22 del ranking ATP, ha conquistato il pass per gli ottavi superando in due set l’austriaco Sebastian Ofner.

Quando si gioca Sinner-Cerundolo?

Il match tra Sinner e Cerundolo è in programma martedì 13 maggio, sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 15.

L’incontro si disputerà subito dopo la sfida femminile tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider, regalando così un pomeriggio ad alta intensità per i tifosi italiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta su più piattaforme:

Sky Sport (canali dedicati al tennis)

(canali dedicati al tennis) Sky Go e NOW TV per lo streaming

e per lo streaming Tennis TV per gli abbonati alla piattaforma ATP

per gli abbonati alla piattaforma ATP Rai 2 in chiaro, con diretta disponibile anche su RaiPlay (un match al giorno selezionato dalla TV pubblica)

L’appuntamento è quindi per oggi alle 15. Sinner cercherà un’altra vittoria per continuare la sua corsa verso il titolo e regalare spettacolo davanti al pubblico italiano.