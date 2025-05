Aggiornamento:

L’incontro di Jannik Sinner contro Cerundolo sarà disputato non prima della conclusione del match tra Paolini e Shnaider, il cui inizio è già slittato di un’ora rispetto al programma iniziale. Anche Musetti ha subito un ritardo simile, scendendo in campo contro Medvedev alle 15.

Le condizioni meteo su Roma restano incerte, con pioggia e temporali che hanno interessato alcune zone della città, contribuendo ai ritardi nel programma degli incontri.

Roma, Foro Italico – Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali BNL d’Italia 2025, approdando agli ottavi di finale dopo aver superato l’argentino Mariano Navone e lo sfortunato olandese Jesper De Jong. Il numero uno del mondo ha chiuso il match contro De Jong con il punteggio di 7-5 6-2, approfittando anche delle difficoltà fisiche dell’avversario, debilitato da un problema al polso nella fase finale dell’incontro.

Ora, per un posto nei quarti di finale, l’azzurro affronterà un avversario ostico: Francisco Cerundolo. L’argentino, numero 22 del ranking ATP, ha conquistato il pass per gli ottavi superando in due set l’austriaco Sebastian Ofner.

Quando si gioca Sinner-Cerundolo?

Il match tra Sinner e Cerundolo è in programma martedì 13 maggio, sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle ore 15.

L’incontro si disputerà subito dopo la sfida femminile tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider, regalando così un pomeriggio ad alta intensità per i tifosi italiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta su più piattaforme:

Sky Sport (canali dedicati al tennis)

(canali dedicati al tennis) Sky Go e NOW TV per lo streaming

e per lo streaming Tennis TV per gli abbonati alla piattaforma ATP

per gli abbonati alla piattaforma ATP Rai 2 in chiaro, con diretta disponibile anche su RaiPlay (un match al giorno selezionato dalla TV pubblica)

L’appuntamento è quindi per oggi alle 15. Sinner cercherà un’altra vittoria per continuare la sua corsa verso il titolo e regalare spettacolo davanti al pubblico italiano.