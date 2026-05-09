Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e i tifosi italiani sono già pronti a seguuire il debutto del numero uno del mondo al Foro Italico. La domanda più cercata delle ultime ore è una sola: Sinner oggi in tv in chiaro dove vederlo?

Il campione azzurro affronta oggi, sabato 9 maggio, l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno grazie alla sua posizione nel ranking ATP.

A che ora gioca Sinner oggi

Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner è in programma oggi sul Campo Centrale del Foro Italico. L’incontro aprirà la sessione serale e inizierà non prima delle ore 19:00.

Per Sinner si tratta dell’esordio stagionale a Roma dopo il trionfo al Masters 1000 di Madrid, torneo che gli ha permesso di conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo, un record storico nel tennis mondiale.

Dove vedere Sinner-Ofner in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, che detiene i diritti degli Internazionali d’Italia maschili.

Ecco dove seguire il match:

Sky Sport Tennis (canale 201)

Streaming su Sky Go

Streaming su NOW

Diretta gratis e in chiaro su TV8

Ottime notizie quindi anche per chi non ha un abbonamento alla pay tv: il debutto di Sinner agli Internazionali sarà visibile gratuitamente in chiaro su TV8.

Sinner favorito contro Ofner

Sulla carta il pronostico sembra tutto dalla parte del campione altoatesino. Sebastian Ofner, attualmente numero 82 del ranking ATP, arriva al secondo turno dopo aver battuto Alex Michelsen.

Sinner invece vuole iniziare nel migliore dei modi la corsa verso quello che rappresenta l’unico Masters 1000 ancora mancante nella sua bacheca: Roma.

Il numero uno del mondo punta infatti a completare il cosiddetto “Career Golden Masters”, traguardo che renderebbe ancora più storica la sua carriera.

I precedenti tra Sinner e Ofner

Secondo alcune statistiche ufficiali, quello di oggi sarà il primo confronto ATP tra i due giocatori. In passato però Sinner aveva già affrontato Ofner nella finale del torneo di Ortisei del 2019, riuscendo a imporsi.

Grande attesa al Foro Italico

Dopo la finale raggiunta lo scorso anno agli Internazionali d’Italia, il pubblico romano è pronto a riabbracciare il proprio beniamino. Il Centrale del Foro Italico si preannuncia sold out per l’esordio del tennista azzurro.

L’obiettivo di Sinner è chiaro: conquistare finalmente il titolo di Roma davanti al pubblico di casa e proseguire una stagione che finora lo ha visto dominare il circuito ATP.

Chi vuole seguire il match dovrà quindi sintonizzarsi dalle 19:00 su Sky Sport Tennis oppure gratuitamente su TV8.

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