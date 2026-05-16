La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà oggi, sabato 16 maggio, dopo la sospensione per pioggia avvenuta nella serata di venerdì al Foro Italico di Roma.

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Il match era stato interrotto alle 21:46 sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore dell’azzurro, con Medvedev avanti ai vantaggi nel settimo game del terzo set.

A che ora riprende Sinner-Medvedev

La prosecuzione della semifinale è prevista sul Campo Centrale non prima delle ore 15:00. Prima sarà disputata la semifinale del doppio maschile tra Krajicek/Mektic e Granollers/Zeballos, in programma dalle ore 12:00.

Dove vedere Sinner oggi in tv

La sfida tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa:

in diretta tv su Sky Sport Tennis

in chiaro su TV8

in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

La partita sarà quindi visibile gratuitamente anche per chi non è abbonato a Sky grazie alla diretta in chiaro su TV8.

Sinner a caccia della finale di Roma

Il vincitore della semifinale affronterà in finale Casper Ruud, che nell’altra semifinale ha superato Luciano Darderi con un netto 6-1, 6-1.

Per Sinner sarebbe la possibilità di conquistare la finale nel Masters 1000 di casa e continuare la sua straordinaria stagione sulla terra rossa romana.



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