Grande attesa per il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo torna in campo oggi al Foro Italico dopo la netta vittoria contro Alexei Popyrin e affronta la sorpresa del torneo, capace di eliminare Frances Tiafoe.

Una sfida che sta attirando l’attenzione di tifosi e appassionati, soprattutto per capire dove vedere Sinner oggi in tv in chiaro e a che ora inizia il match.

Sinner-Pellegrino oggi: orario del match

La partita tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino è in programma oggi, martedì 12 maggio, non prima delle ore 15.00 sul Centrale del Foro Italico.

Per Sinner si tratta del primo derby italiano del 2026 nel circuito maggiore. I numeri parlano chiaro: il tennista altoatesino ha vinto tutti i 18 precedenti contro giocatori italiani a livello ATP e Slam.

Dall’altra parte della rete ci sarà Andrea Pellegrino, 29enne di Bisceglie e attuale numero 125 del ranking ATP, protagonista di un percorso sorprendente agli Internazionali dopo aver superato le qualificazioni e battuto Tiafoe.

Dove vedere Sinner oggi in tv e streaming

Il match Sinner-Pellegrino sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport.

La partita sarà visibile anche in streaming su:

Sky Go

NOW

Tennis TV

Per chi cerca la diretta in chiaro, una partita al giorno degli Internazionali viene trasmessa anche su TV8. La programmazione ufficiale dell’emittente stabilirà quale incontro sarà visibile gratuitamente.

Il momento di Sinner

Jannik Sinner arriva agli ottavi in grandissima forma. Contro Popyrin ha dominato in poco più di un’ora, conquistando la sua trentesima vittoria consecutiva in un torneo ATP Masters 1000.

L’azzurro continua così la sua corsa davanti al pubblico di Roma, che sogna di vedere il numero uno del mondo protagonista fino all’ultimo atto del torneo.