Il cammino trionfale di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia 2025 continua senza sosta! Dopo una prestazione dominante nei quarti di finale contro Casper Ruud (battuto con un perentorio 6-0, 6-1), il numero uno del mondo si prepara ad affrontare un’altra importante tappa verso il titolo di Roma: la semifinale contro lo statunitense Tommy Paul.



Il Foro Italico è pronto a infiammarsi per sostenere l’azzurro in questa che si preannuncia una battaglia tennistica di altissimo livello. Sinner ha dimostrato una condizione fisica e mentale eccezionale, superando ogni ostacolo con autorità e regalando spettacolo al suo pubblico.

Quando e Dove Vedere Sinner-Paul: Orario e Dettagli

L’appuntamento con la semifinale Sinner-Paul è fissato per oggi, venerdì 16 maggio, sul Campo Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il match non inizierà prima delle ore 20:30 (orario italiano), essendo l’ultimo incontro della sessione serale.

Dove Seguire il Match in TV e Streaming

Ecco dove seguire il match:

TV: La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis . Inoltre, per tutti gli appassionati, sarà disponibile in chiaro su Rai 1 .

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali e . Inoltre, per tutti gli appassionati, sarà disponibile in chiaro su . Streaming: Sarà possibile seguire l’incontro su Sky Go, NOW Tv e in streaming gratuito su RaiPlay. Su TennisTv sarà disponibile la copertura completa del torneo.

Non mancare all’appuntamento con il tennis di altissimo livello e il tifo per Jannik Sinner che continua a far sognare l’Italia intera!