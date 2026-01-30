ATTENZIONE LA PARTITA E’ INIZIATA

Sinner-Djokovic 6-3, 3-6; 2-2

Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open 2026 e oggi, venerdì 30 gennaio, si gioca l’accesso alla finale contro Novak Djokovic. Il match, uno dei più attesi del torneo, andrà in scena sul cemento di Melbourne con diretta tv anche in chiaro.

LEGGI ANCHE: — Australian Open 2026, ecco quando ci sarà la finale >

Il numero due del mondo arriva all’appuntamento forte di un percorso impeccabile e da campione in carica: l’altoatesino ha infatti trionfato nelle ultime due edizioni dello Slam australiano, nel 2024 e nel 2025, confermandosi uno dei dominatori della stagione sul cemento.

Il cammino di Sinner e Djokovic

Sinner ha raggiunto la semifinale superando nell’ordine Gaston, Duckworth e Spizzirri, prima di imporsi nel derby tutto italiano contro Luciano Darderi agli ottavi di finale. Una cavalcata solida e convincente che lo ha portato ancora una volta tra i migliori quattro del torneo.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, che ha eliminato Martinez, Maestrelli e Van de Zandschulp. Il serbo ha poi beneficiato del ritiro di Mensik agli ottavi e di quello di Lorenzo Musetti ai quarti, quando l’azzurro era avanti di due set.

Sinner-Djokovic: orario e precedenti

La semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 9.30 italiane. I precedenti tra i due sono 11, con l’azzurro in leggero vantaggio per 6-5. L’ultimo confronto ufficiale risale alla semifinale di Wimbledon, dove fu proprio Sinner a imporsi in tre set, confermando il suo momento d’oro contro il campionissimo serbo.

Dove vedere Sinner-Djokovic in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport, visibili tramite smart TV e piattaforme abilitate. L’incontro sarà disponibile anche in streaming su:

Eurosport Player

DAZN

TIMvision

Prime Video Channels

Discovery+

HBO Max

Inoltre, la semifinale sarà visibile anche in chiaro sul canale Nove, permettendo a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente uno degli incontri più attesi del torneo.

Un appuntamento imperdibile per il tennis italiano, con Sinner a caccia della terza finale consecutiva agli Australian Open e di un’altra vittoria prestigiosa contro Djokovic.