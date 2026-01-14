Buone notizie per gli appassionati di tennis: oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, Jannik Sinner scende in campo allo One Point Slam, il torneo d’esibizione inserito nella Opening Week degli Australian Open 2026.

Il numero uno azzurro sarà uno dei grandi protagonisti di un evento spettacolare e fuori dagli schemi, in cui i match si decidono su un solo punto, mettendo uno contro l’altro professionisti e amatori qualificati.

One Point Slam 2026: quando gioca Sinner

Il torneo è in programma oggi alla Rod Laver Arena di Melbourne.

L’inizio dello One Point Slam è fissato non prima delle ore 9.30 italiane, dopo il match d’esibizione femminile tra McCartney Kessler e Amanda Anisimova, previsto alle ore 7.00.

Oltre a Sinner, sono annunciati campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Iga Swiatek.

Dove vedere Sinner oggi: tv e streaming

Chi spera nella diretta televisiva dovrà però rinunciare.

Diretta tv: ❌ Non prevista

Diretta streaming (in chiaro e a pagamento):

✅ discovery+

✅ Eurosport 1 HD

✅ DAZN

✅ YouTube Australian Open

✅ YouTube Eurosport Italia

Disponibile anche la diretta live testuale sui principali portali sportivi.

Programma di oggi – Opening Week Australian Open 2026

Mercoledì 14 gennaio – Rod Laver Arena (orari italiani)