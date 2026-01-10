Il grande tennis è già entrato nel vivo. È in corso in questo momento il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida che segna simbolicamente l’inizio della nuova stagione e riaccende una delle rivalità più affascinanti del tennis mondiale.

Il match di esibizione si sta disputando a Seoul, alla Inspire Arena di Incheon, ed è trasmesso in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), permettendo agli appassionati italiani di seguire l’evento fin dalle prime ore del mattino.

Il tennis riparte dai numeri 1 e 2 del mondo

Sinner e Alcaraz non sono più soltanto due giovani fuoriclasse: rappresentano oggi due visioni diverse e complementari dello stesso sport. Intensità, velocità e creatività si incontrano in un match che, pur fuori dal calendario ufficiale, ha un peso specifico enorme alla vigilia degli Australian Open.

Per Sinner, numero 1 del ranking, questa esibizione è il primo banco di prova del 2026, l’anno in cui difenderà il titolo a Melbourne cercando uno storico tris. Per Alcaraz, numero 2 del mondo, è invece l’inizio di una nuova fase dopo la separazione dal coach Juan Carlos Ferrero.

Un nuovo capitolo della rivalità

La sfida di oggi arriva due mesi dopo la finale delle ATP Finals di Torino, vinta da Jannik Sinner. Nel corso del 2025, considerando anche il Six Kings Slam, i due si sono affrontati sette volte, con un bilancio di 4-3 in favore di Alcaraz, a conferma di un equilibrio che rende ogni loro incontro imprevedibile.

Dove vedere la partita in diretta