Sinner torna in campo oggi al Foro Italico: sfida con De Jong nel terzo turno

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo agli Internazionali BNL d’Italia per affrontare Jesper de Jong nel terzo turno del torneo. Il match è in programma sul Campo Centrale del Foro Italico, alle ore 15:00.

Dopo una sospensione di tre mesi dovuta a una positività al Clostebol – attribuita a una contaminazione involontaria durante un trattamento fisioterapico – Sinner è tornato nel circuito con una vittoria convincente contro l’argentino Mariano Navone (6-3, 6-4). È stata la sua prima apparizione ufficiale dopo il trionfo agli Australian Open a gennaio, portando a 22 la sua striscia di successi consecutivi.

Sinner e de Jong si sono già incrociati in passato, precisamente agli Australian Open 2024, dove l’altoatesino si era imposto con un netto triplo 6-2. Anche se il tennista olandese ha mostrato miglioramenti, l’azzurro parte favorito in questo nuovo confronto sul rosso romano.

📅 Quando si gioca Sinner-De Jong?

Data : Lunedì 12 maggio 2025 ore 15

: Lunedì 12 maggio 2025 ore 15 Campo : Centrale del Foro Italico, Roma

: Centrale del Foro Italico, Roma Orario: ancora da definire (verrà comunicato nelle prossime ore)

📺 Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match sarà visibile in diretta su più piattaforme:

Sky Sport (canali dedicati al tennis)

(canali dedicati al tennis) Sky Go e NOW TV per lo streaming

e per lo streaming Tennis TV per gli abbonati alla piattaforma ATP

per gli abbonati alla piattaforma ATP Rai 2 in chiaro, con diretta disponibile anche su RaiPlay (un match al giorno selezionato dalla TV pubblica)

L’appuntamento è quindi per oggi alle 15. Sinner cercherà un’altra vittoria per continuare la sua corsa verso il titolo e regalare spettacolo davanti al pubblico italiano.