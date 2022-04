‘Signor Prefetto’: esce il primo singolo del collettivo romano LOVEGANG 126

Arriva il primo singolo del collettivo romano LOVEGANG 126: Signor Prefetto. Un brano urbano in uscita il 21 aprile 2022

Arriva il primo singolo della LOVEGANG 126, che con Signor Prefetto punta a lasciare il segno sulla scena musicale capitolina come su quella nazionale. Un manifesto urbano che diventa musica, che con sangue, cuore e braccia si fa raccoglitore d’esperienze per un primo riuscitissimo esperimento.

LOVEGANG 126: il 21 aprile esce il singolo Signor Prefetto, primo brano firmato dal collettivo romano nella sua interezza. Un esperimento urbano che offre uno spaccato indipendente di musica indipendente strafottente e autoprodotta.

Signor Prefetto: il primo singolo della LOVEGANG 126

Il singolo Signor Prefetto della LOVEGANG 126 è in uscita venerdì 21 aprile su tutti i principali store musicali. E sicuramente rappresenta soltanto il primo di una serie di brani nel quale i membri della crew capitolina collaborano tutti insieme.

Un progetto che vede per la prima volta insieme Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero e Ugo Borghetti su una produzione di Drone126 e Nino Brown, per una traccia che rappresenta un perfetto spaccato dell’irriverenza della musica indipendente più strafottente (e autoprodotta). Cinque le voci che seguono il flow liscio e coerente di un brano dal sangue urbano, nel quale a dominare è il sentimento dell’amicizia. Un messaggio di contro-cultura fatto d’amore oltre il buonismo, a dispetto di una cultura dominante fatta di violenza e prepotenza.

Il sound del pezzo segue un’inclinazione decisamente old school, ricca di campionamenti jazz e mellow. Può essere considerata una vera e proprio foto di gruppo del collettivo romano, inteso come immagine in musica di una comitiva di amici diventata famiglia crescendo grazie alla musica.

Crediti: Foto di Beatrice Chima via HF4