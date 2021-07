Roma, Sherol Dos Santos live a Villa Ada: il 3 agosto presenta i nuovi singoli

Sherol Dos Santos torna in live a Villa Ada. Dopo un anno e mezzo lontano dai palchi, tornerà in concerto presentando due nuovi brani

Sherol Dos Santos ritorna ad esibirsi con un concerto live a Roma. L’appuntamento è a Villa Ada il prossimo 3 agosto, in un mini-live ad ingresso gratuito nel quale presenterà i suoi nuovi singoli.

LEGGI ANCHE — Villa Ada suona green e riduce del 40% l’impatto ambientale

Sherol Dos Santos torna in live a Villa Ada Incontra il Mondo. Dopo un anno e mezzo lontano dai palchi dei concerti, tornerà dal vivo presentando due nuovi brani in anteprima. Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4

Sherol Dos Santos: il live gratuito del 3 agosto a Villa Ada

Nel concerto di Villa Ada Incontra il Mondo, previsto il 3 agosto alle ore 21.30, Sherol Dos Santos sarà impegnata in una scaletta che racconta le emozioni di questo suo ultimo anno, nonché la voglia di tornare a contatto con gli altri, di comunicare e di resistere in maniera non violenta alle difficoltà.

Durante la pandemia, Sherol ha continuato a lavorare su nuovi brani ed è rimasta in contatto con i suoi fan attraverso i social network. Il 3 agosto sarà con lei sul palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo il suo amico Diego Micheli, mentre in apertura ci saranno On: Adriano Viterbini – Ice One – Riccardo Sinigallia.

Spazi Densissimi e Spine e Fragole: i due nuovi singoli

A Villa Ada, Sherol presenterà i due nuovi singoli: Spazi Densissimi e Spine e Fragole, firmati dal producer Marco del Bene. I brani sono due rock ballad incentrate sulla necessità di farsi forza anche in situazioni di incomunicabilità, nelle quali far prevalere sempre l’amore sulla difficoltà.

Giovane e talentuosa interprete, Sherol Dos Santos è cresciuta a Roma, nel quartiere di San Basilio. È arrivata al grande pubblico dopo la partecipazione all’edizione 2018 di X Factor, dove ha convinto pubblico e critica. A soli 17 anni ha vinto il Tour Music Fest ed oggi è un’artista della scuderia Instant Crush Records (ICR).

Photo Credits: Luca Perazzolo via HF4