Un Otello adolescente tra fragilità, identità e tempeste interiori inaugura il ritorno di Shakespeare Encore al Teatro Palladium

Shakespeare torna protagonista al Teatro Palladium con una nuova rilettura pensata per parlare al presente. Il 19 febbraio alle ore 19.30, in prima assoluta, debutta Otello nella tempesta, spettacolo che inaugura il ritorno nel 2026 di Shakespeare Encore, la rassegna di riscritture drammaturgiche ispirate al teatro shakespeariano a cura di Maddalena Pennacchia.

Al centro di questo nuovo progetto c’è un’idea forte e attuale: Otello non è più un generale maturo, ma un adolescente. Un ragazzo alle prese con fragilità, smarrimento e ricerca di sé, immerso in una tempesta che non è solo emotiva, ma identitaria. La riscrittura, firmata da Loredana Scaramella – che cura anche la regia – ribalta il punto di vista del celebre testo shakespeariano per interrogare il presente, mettendo in scena le inquietudini di una generazione che si confronta con modelli di genere, potere e relazioni ereditati dal passato.

Lo spettacolo nasce dal lavoro con giovanissimi interpreti, che incarnano i personaggi di Shakespeare come specchi delle proprie passioni e contraddizioni. Gelosia, manipolazione, desiderio e perdita diventano così tempeste interiori, scandite da musica, movimento e parola, in un continuo dialogo tra scena e contemporaneità. Le musiche originali sono firmate da Mimosa Campironi, mentre i movimenti di scena sono curati da Alberto Bellandi e Laura Ruocco.

Otello nella tempesta fa parte del progetto Shakespeare Encore, nato all’interno dell’Università Roma Tre come spazio di incontro tra ricerca accademica, pratica teatrale e pubblico. Una rassegna che riporta Shakespeare nel cuore del dibattito culturale cittadino, rileggendone i testi non come classici da museo, ma come strumenti vivi per comprendere le fratture del nostro tempo.

Lo spettacolo è prodotto da Goldenstar AM Srl, ha una durata di 80 minuti ed è interpretato dagli attori e dalle attrici dello Shakespeare Factory, laboratorio permanente di formazione e sperimentazione teatrale.