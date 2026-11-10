Al Teatro Porta Portese dieci giorni di mostra, talk e spettacoli con “Sguardi di donne” per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2026, tra arte, memoria e impegno civile.

Sguardi di donne, arte e impegno civile al Teatro Porta Portese

Dal 19 al 29 novembre 2026 il Teatro Porta Portese di Roma ospita il progetto “Sguardi di donne – Voci, corpi e storie contro la violenza”, un calendario di appuntamenti pensati in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. L’iniziativa è promossa dall’Associazione la Ciambella APS e dall’Associazione AssemblAbili globali odv, che scelgono di intrecciare linguaggi artistici e momenti di approfondimento per mantenere alta l’attenzione sul tema.

La mostra collettiva “Sguardi di donne: Trame, immagini, Storie”

Cuore del programma è la mostra “SGUARDI DI DONNE: Trame, immagini, Storie”, visitabile tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00. Ideata da Sandra Susana Testa Rodriguez, l’esposizione riunisce arti visive, arti tessili e narrazioni dedicate a figure femminili che hanno trasformato la storia, spesso restando ai margini dei racconti ufficiali. In un percorso corale trovano spazio testi brevi, disegni, fotografie, collage, illustrazioni, produzioni miste e manufatti sartoriali, per restituire memoria e visibilità alle loro esperienze.

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Vernissage, talk e spettacoli per la Giornata contro la violenza sulle donne

Il 23 novembre, alle 18.00, la mostra sarà inaugurata con un vernissage che prevede narrazioni guidate e l’incontro con le artiste. Nella stessa giornata, alle 21.00, è in programma lo spettacolo “CHIUSA PER PIACERE”, adattamento teatrale dell’Associazione la Ciambella dal testo “I monologhi della vagina” di Eve Ensler, a trent’anni dalla prima rappresentazione dell’opera divenuta simbolo di libertà e autodeterminazione per il movimento femminista. Il 24 novembre alle 18.00 il talk “Una su Tre” prenderà spunto dal report Istat 2026 “Violenza contro le donne dall’infanzia all’età adulta” per analizzare dati, testimonianze e prospettive sul fenomeno, mentre alle 21.00 andrà in scena “ARTEMISIA, la Pittora” della compagnia Teatro degli Esuli, dedicato alla denuncia di Artemisia Gentileschi contro la violenza subita da Agostino Tassi.

Ingresso, biglietti e realtà coinvolte nel progetto

I talk del 23 e 24 novembre saranno a ingresso libero, mentre per gli spettacoli delle due serate è previsto un biglietto unico di 15 euro più quota associativa, valido per entrambe le rappresentazioni, oppure un ticket di 12 euro per il singolo spettacolo. La mostra è realizzata dalle Associazioni AssemblAbili Globali e Obiettivo Psicosociale con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il programma coinvolge esponenti delle istituzioni, del mondo della cultura, del giornalismo, dell’editoria e della ricerca, per un confronto a più voci su prevenzione, tutela e diritti delle donne.

Foto: Ufficio Stampa