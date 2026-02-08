Dai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e territori attraverso il linguaggio universale della festa.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso.

Roma e dintorni: gli eventi principali

Carnevale Tiberino

Sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, ci sarà la sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant’Angelo alle 13.

Pattinata di Carnevale al Pincio

Appuntamento ormai fisso per gli amanti delle rotelle: domenica 15 febbraio, alle 14, partenza dal Ponte del Pincio per una pattinata in maschera nel cuore di Roma.

Feliz Carnival a Tor di Quinto

Un Carnevale dal sapore sudamericano: domenica 8 febbraio, dalle 11 alle 22, pop up gastronomico e festa firmata Tastreet Roma negli spazi delle Formiche Lab Corner, in via Vitorchiano.

Domenica 15 febbraio 2026 torna nel quartiere romano Marconi la IX edizione della Sfilata di Carnevale a Marconi, un appuntamento ormai tradizionale che ogni anno coinvolge migliaia di persone tra musica, colori e allegria.

Provincia di Roma (RM)

Frascati – Carnevale di Frascati

📅 8, 12, 15, 17 febbraio 2026

Uno dei Carnevali più antichi e sentiti dei Castelli Romani, tra sfilate, satire e maschere tradizionali.

Tra sfilate, eventi culturali e satire popolari, si arriva al tradizionale Corteo funebre di Re Pupone e allo spettacolo pirotecnico finale del Martedì Grasso.

Guidonia Montecelio – Carnevale di Guidonia

📅 dal 13 al 17 febbraio 2026

La città si riempie di magia e divertimento: il programma ufficiale con tutte le sorprese è in arrivo.

Velletri – Carnevale Popolare Veliterno

📅 8, 15, 17 febbraio 2026

A Velletri quattro giornate di festa (1, 8, 15 e 17 febbraio) con 10 carri allegorici, cortei mascherati e il tradizionale rogo di Re Carnevale. Un Carnevale popolare che unisce tradizione e spettacolo.

Genzano di Roma – Carnevale Genzanese

📅 8, 12, 15, 17 febbraio 2026

Dall’8 al 17 febbraio, con carri ispirati a Pirati dei Caraibi, Coco e Toy Story, realizzati con la collaborazione della Pro Loco.

Fiumicino – Carnevale A Mare

📅 8 e 15 febbraio 2026

36ª edizione per il Carnevale sul mare: appuntamenti l’8 e il 15 febbraio, con mercatini, animazione e la grande sfilata lungo via della Torre Clementina. Maschere e carri in versione marittima.



Carnevale al Castello di Bracciano

Domenica 8 febbraio, doppio appuntamento (ore 11 e 15) per un Carnevale a tema Famiglia Addams tra le sale del Castello Odescalchi.

Testa di Lepre (Fiumicino) – Carnevale di Testa di Lepre

📅 8 febbraio 2026

Palestrina – Carnevale Prenestino

📅 8, 15, 17 febbraio 2026

Eventi principali l’8, 12, 15 e 17 febbraio, con il Gran Veglione di Carnevale sabato 14 febbraio.

Zagarolo – Carnevale Zagarolese

📅 8, 12, 15, 17 febbraio 2026

Tornano allegria, creatività e divertimento con maschere, sfilate, carri, musica e spettacoli per tutte le età.

San Vito Romano – Carnevale

📅 8, 14, 15, 17 febbraio 2026

Castel Gandolfo – Carnevale sul Lungolago

📅 7, 8, 14, 15 febbraio 2026

Carri allegorici, sfilate in maschera, street food, mercatini e animazione per bambini, con premiazione della maschera più bella.

Pavona (Albano Laziale) – Carnevale Pavonense

📅 12, 15, 17 febbraio 2026

Dieci carri allegorici lungo via del Mare per uno dei Carnevali più partecipati dei Castelli Romani.

Vicovaro – Carnevale Vicovarese

📅 8 e 15 febbraio 2026

Sfilate e intrattenimento musicale con DJ Zacom.

Tivoli – Carnevale Tiburtino

📅 dal 24 gennaio al 17 febbraio 2026

Un ricco calendario che coinvolge il centro storico e le frazioni, tra sfilate di carri, concorsi per bambini, musica, eventi culturali e il tradizionale corteo del Re Carnevale con la bruciatura del pupo finale.

Roma – Eventi carnevaleschi diffusi

📅 12–17 febbraio 2026

Animazioni, spettacoli e iniziative tra Via del Corso, Piazza del Popolo e Piazza Navona.

Provincia di Viterbo (VT)

Ronciglione – Carnevale di Ronciglione

📅 1, 8, 12, 14, 15, 16, 17 febbraio 2026

Uno dei Carnevali storici più famosi del Lazio.

Civita Castellana – Carnevale Civitonico

📅 17 gennaio, 8, 12, 15, 17 febbraio 2026

Caprarola – Carnevale Caprolatto

📅 8, 12, 14, 17 febbraio 2026

Sutri – Antico Carnevale Sutrino

📅 1, 8, 15 febbraio 2026

Vetralla – Carnevale

📅 17, 31 gennaio; 1, 7, 12, 14, 15, 17 febbraio 2026

Acquapendente – Carnevale

📅 7, 8, 14, 15, 17 febbraio 2026

Castel Sant’Elia – Carnevale locale

📅 25 gennaio 2026

Vitorchiano – Carnevale di Vitorchiano

📅 25 gennaio, 8 febbraio 2026

Monterosi – Carnevale

📅 1 e 15 febbraio 2026

Provincia di Frosinone (FR)

Pontecorvo – Storico Carnevale di Pontecorvo

📅 28 gennaio, 8, 15 febbraio 2026

Provincia di Latina (LT)

Latina – Carnevale di Latina

📅 7, 8, 15, 17 febbraio 2026

Carnevale Pontino (Borgo Vodice, Montenero, Pontinia, Latina, Cisterna, San Felice Circeo, Sabaudia)

📅 25 gennaio – 17 febbraio 2026

Formia – Carnevale

📅 15, 17 febbraio 2026

Minturno (Scauri) – Carnevale a Scauri – XXXIII edizione

📅 15 febbraio 2026

Il tradizionale Carnevale sul Lungomare di Scauri torna con la sua 33ª edizione: una grande parata di gruppi mascherati, il “Premio Mascherina” per le maschere più originali e il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Provincia di Rieti (RI)

Poggio Mirteto – Carnevalone Liberato

📅 22 febbraio 2026

Uno dei Carnevali più anticonvenzionali d’Italia.

Casali di Poggio Nativo – Carnevale

📅 25 gennaio 2026

Carri mascherati, dolci tipici come frappe e castagnole e una grande festa di comunità in piazza San Silvestro Papa.

Fara in Sabina – Carnevale (Corese Terra, Passo Corese, Talocci, Canneto)

📅 25 gennaio, 1, 8, 15, 17 febbraio 2026

Santa Rufina (Cittaducale) – Carnevale Santarofinaro

📅 1 febbraio 2026



Maschera pronta? Il Carnevale 2026 vi aspetta!



