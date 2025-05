Il 27 maggio 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico senza tempo per accogliere una delle sfilate più attese dell’anno: Dior presenterà la collezione Cruise 2026 nella straordinaria cornice di Villa Albani Torlonia, gioiello settecentesco del neoclassicismo e solitamente inaccessibile al pubblico.

Una scelta simbolica e potente, che intreccia moda, storia e arte, guidata dalla visione della direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, profondamente legata alla Capitale

Per la prima volta nella sua storia, la Fondazione Torlonia apre Villa Albani Torlonia a un evento di moda. Progettata dall’architetto Carlo Marchionni su commissione del cardinale Alessandro Albani, la villa custodisce i celebri Marmi Torlonia, una delle collezioni di antichità greco-romane più importanti al mondo.

Un contesto carico di riferimenti estetici e culturali, scelto per valorizzare le creazioni Dior in un dialogo tra passato e presente, tra eleganza e memoria artistica.

Dopo Lecce, Messico e Scozia, Maria Grazia Chiuri riporta la Cruise Collection nella sua città natale, Roma. Un ritorno non solo fisico, ma emotivo e creativo. La stilista, da sempre attenta alla valorizzazione del patrimonio culturale, ha recentemente contribuito anche al restauro del Teatro della Cometa, storico spazio romano chiuso durante la pandemia.

L’evento rafforza il legame tra Dior e l’Italia, nazione che ha profondamente influenzato l’identità della maison sin dalle sue origini. In una nota ufficiale, la maison ha definito la sfilata come «un omaggio simbolico ai forti legami culturali, incessantemente reinventati, che uniscono l’Italia e Dior».

Villa Albani diventa così il perfetto teatro per raccontare una visione di eleganza che affonda le sue radici nella bellezza classica, ma parla al mondo contemporaneo con grazia e innovazione.

Viabilità e sicurezza: le modifiche previste

In occasione della sfilata, il Comune di Roma ha previsto misure straordinarie per la viabilità. Dalle prime ore del 27 maggio, saranno in vigore divieti di sosta su via Salaria, nel tratto compreso tra via di Villa Albani e via Adda. Possibili anche chiusure temporanee della stessa area nel corso della giornata, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Un evento esclusivo nel cuore di Roma

L’appuntamento del 27 maggio si preannuncia un momento iconico per la moda internazionale. In una location unica, custode di secoli di storia, la collezione Cruise 2026 firmata Dior racconterà ancora una volta l’incontro fecondo tra haute couture e patrimonio culturale, in una sfilata destinata a rimanere nella memoria.