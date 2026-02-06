Siamo già verso fine gennaio e il Carnevale è alle porte: a Ronciglione la festa più grande del Lazio riempie la Tuscia di colori e rituali.

Gennaio è ormai alle spalle e l’inverno entra nella sua fase più viva: siamo a febbraio, il mese in cui il Carnevale esplode in tutta la sua energia. A Ronciglione i festeggiamenti sono già iniziati e le strade del paese hanno cominciato a riempirsi di musica, colori e rituali che sembrano arrivare da un’altra epoca. Stiamo parlando, ovviamente, di una delle feste più grandi e sentite del Lazio, capace ogni anno di andare oltre il semplice folklore e di trasformare la Tuscia in un piccolo universo parallelo, dove tradizione e spettacolo convivono senza tempo.

Il Carnevale di Ronciglione 2026 si svolge dal 1° al 17 febbraio, con un calendario serrato che accompagna il borgo fino al Martedì Grasso. Le giornate clou sono le tre domeniche dei Grandiosi Corsi di Gala (8 e 15 febbraio): dalle 15:30 il centro si anima con carri allegorici, gruppi mascherati e bande folkloristiche, in uno spettacolo che – per energia e cura scenica – non ha nulla da invidiare ai carnevali più celebri d’Italia.

Tra street food, artisti di strada e la sensazione di “festa continua”, Ronciglione diventa una destinazione perfetta anche per una gita da Roma.

Il tratto distintivo di questa festa è l’equilibrio tra eleganza storica e goliardia popolare. Il Giovedì Grasso (12 febbraio) è il giorno della consegna simbolica delle chiavi della città a Re Carnevale, seguito dalla spettacolare parata degli Ussari, rievocazione che richiama atmosfere napoleoniche e un immaginario quasi cinematografico.

Il giorno più “cult”, però, è il Lunedì dei Nasi Rossi (16 febbraio): la maschera ufficiale del Carnevale. Camicione bianco, naso rosso posticcio e un rito che è insieme teatro di strada e antropologia: la Pitalata, con i Nasi Rossi che sfilano portando vasi da notte colmi di rigatoni al sugo, in un’ironica celebrazione dell’abbondanza e dello scherzo collettivo.

E quando arriva il 17 febbraio, Ronciglione chiude in bellezza: il Carnevale finisce, ma la sensazione di festa resta addosso a tutti coloro che lo visitano!

Photo Credits: Shutterstock