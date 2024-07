Gita fuori porta a Sezze, borgo medievale nelle vicinanze di Roma: cosa fare e vedere, tutti i dettagli sull’escursione

Avete mai sentito parlare di Sezze? E’ un borgo medievale situato nelle vicinanze di Roma dove poter trascorrere del tempo per una gita fuori porta. Di seguito scopriremo cosa fare e cosa vedere da quelle parti per vivere al meglio un’esperienza unica.

Sezze, cosa vedere nel borgo medievale

Sezze è un borgo medievale situato nella provincia di Latina a pochi km da Roma. Sarà possibile raggiungerla in macchina con circa un’ora di viaggio dalla Capitale. Tante le attrazione da visitare, ecco cosa vedere.

In primo luogo il centro storico caratterizzato da un insieme di case antiche, di vicoletti e di mura, che creano un’atmosfera suggestiva. A seguire, le quattro grandi porte che rendono possibile l’accesso al centro storico e sono la Porta Sant’Andrea, la Porta Paolina, la Porta Romana e quella Pascibella.

Infine, non può mancare una passeggiata all’interno di Sezze alla scoperta di alcuni tesori custoditi al suo interno come per esempio la Chiesa di San Bartolomeo o il Museo del giocattolo. La prima è un’architettura risalente al 1600, il secondo, invece, possiede i giocattoli appartenenti alla tradizione popolare. Non solo, grandi e piccoli potranno usufruire di laboratori organizzati da esperti che formano e insegnano alcuni trucchi per costruire i giocattoli.

Inoltre, Sezze è ricca di reperti risalenti alla preistoria con un alto valore artistico come disegni che sono stati fatte sulle grotte.

Il percorso naturalistico nel borgo medievale

Oltre ad essere un borgo medievale, Sezze è anche un paese noto per il sentiero della Via francigena che permette agli interessati di percorrerlo e raggiungere l’abbazia di Fossanova o Sermoneta, passando per una parte caratterizzata da piccoli laghi e animali al pascolo, conosciuta come Antignana. In quella zona sono tanti coloro che si apprestano a fare trekking.

FOTO: SHUTTERSTOCK