Settembre è il mese perfetto per tornare a vivere Roma. Dopo la pausa estiva, la città riparte con un calendario ricchissimo di mostre, festival, aperture straordinarie, spettacoli ed eventi che accompagnano romani e visitatori per tutto il mese.

Dalle grandi esposizioni nei musei del centro alle serate speciali nei luoghi più suggestivi della Capitale, passando per festival dedicati alla musica, al teatro, alla tecnologia e alla cultura internazionale: le occasioni per uscire di casa non mancano.

Ecco alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda per settembre 2026 a Roma.

Le mostre da vedere a Roma a settembre

Settembre porta con sé alcune esposizioni particolarmente interessanti, tra grandi protagonisti dell’arte internazionale e importanti omaggi alla cultura contemporanea.

A Palazzo Bonaparte dal 15 settembre arriva la mostra dedicata a Vassily Kandinsky, uno degli artisti più importanti dell’avanguardia del Novecento, mentre ai Musei Capitolini prosegue fino al 13 dicembre l’esposizione dedicata a Diego Rivera.

Al MAXXI c’è tempo fino al 18 ottobre per visitare la mostra dedicata ad Andrea Pazienza, mentre fino al 20 settembre è possibile scoprire Tragicomica. All’Ara Pacis, invece, continua fino al 4 ottobre l’esposizione dedicata a Robert Mapplethorpe, tra fotografia e arte contemporanea.

Roma da riscoprire: aperture speciali e luoghi da vedere

Settembre è anche l’occasione per riscoprire alcuni dei luoghi più affascinanti della Capitale, magari proprio quelli che spesso si passa davanti senza conoscerne davvero la storia.

Tra gli appuntamenti da segnare c’è la riapertura della Piramide Cestia, prevista dal 4 settembre, mentre alla Fontana dell’Acqua Paola sarà possibile andare alla scoperta del suggestivo Giardino Segreto del Fontanone.

Per chi vuole vivere Roma in una prospettiva diversa ci sono poi le aperture serali con Una Notte al Colosseo, in programma il martedì e il giovedì sera.

Da non perdere anche le Giornate Europee del Patrimonio, il 26 e 27 settembre, che offriranno l’opportunità di visitare e conoscere luoghi della cultura attraverso iniziative e aperture speciali.

E l’11 settembre il Vittoriano sarà protagonista di una speciale apertura serale: un’occasione per ammirare uno dei simboli di Roma anche dopo il tramonto.

Festival e musica: settembre riaccende la città

Con la fine dell’estate torna anche una delle stagioni più vivaci per gli eventi culturali romani.

Dal 3 al 12 settembre è in programma Short Theatre, appuntamento dedicato alle arti performative contemporanee, mentre il 12 e 13 settembre l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà Dissonanze.

Nello stesso weekend, il 12 e 13 settembre, spazio alla cultura giapponese con i Japan Days a Capannelle.

Dal 21 al 27 settembre Roma sarà invece attraversata dagli appuntamenti di Rome Future Week, una settimana dedicata all’innovazione e al futuro con eventi distribuiti in diversi luoghi della città.

Chiude il mese MULTI, in programma dal 24 al 27 settembre a Piazza Vittorio, con un programma che mette al centro cultura, comunità e contaminazioni.

Cibo, cinema e cultura: gli altri eventi di settembre

Il calendario di settembre non finisce qui. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono anche diversi eventi dedicati all’enogastronomia, al cinema e alle nuove forme di spettacolo.

Dal 7 al 13 settembre, Vinòforum torna a Roma negli spazi di Piazza di Siena, portando nella Capitale degustazioni e protagonisti del mondo del vino.

Dal 13 al 15 settembre, invece, sarà la volta del Roma Bar Show alla Nuvola, uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo della mixology e dell’hospitality.

Gli amanti del baccalà possono invece segnare in agenda il 18-21 settembre, quando al Parco Schuster torna Roma Baccalà.

Per il cinema, dal 16 al 20 settembre appuntamento con il Film Festival Villa Medici, ospitato negli splendidi spazi dell’Accademia di Francia a Roma.

E per chi cerca qualcosa di decisamente più originale, prosegue fino al 13 settembre l’Anomalie Circus Fest al Parco delle Canapiglie, dedicato alle arti circensi contemporanee.

Settembre a Roma, un mese tutto da vivere

Insomma, il rientro dalle vacanze non significa necessariamente dire addio all’estate. Settembre a Roma è un mese pieno di occasioni per uscire, scoprire nuovi luoghi e tornare a vivere la città, tra arte, cultura, musica, spettacolo, cinema ed eventi gastronomici.

Un calendario talmente ricco che conviene iniziare subito a segnare gli appuntamenti preferiti: perché nella Capitale, a settembre, c’è sempre qualcosa da fare.