E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città!

Programma AGGIORNATO

Giovedì 14 agosto – ore 21:00

Ricchi e Poveri Tribute

Venerdì 15 agosto – ore 21:00

Tabula Rasa Dance Machine

Sabato 16 agosto – ore 21:00

Vasco Rossi Tribute – RockSottoAssedio

Domenica 17 agosto – ore 20:30

Queen Tribute – ReQueen

Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti!

Il Sessantotto Village non è solo musica:

Street food e beverage

Area sportiva e giochi

Spazi per dibattiti, talk e laboratori

Atmosfera conviviale per tutte le età

E quest’anno una grande novità: dal 9 giugno una sorpresa esclusiva, ancora top secret, sarà svelata nei prossimi video ufficiali del festival.

Dove?

Sessantotto Village – Parco Talenti, Roma (Municipio III – Montesacro)

📅 Dal 31 maggio a fine agosto 2025

🎟️ Ingresso gratuito

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tra musica, emozioni e sorprese sotto le stelle di Roma!

Ci vediamo al Parco Talenti!