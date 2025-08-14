E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.
Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città!
Programma AGGIORNATO
Giovedì 14 agosto – ore 21:00
Ricchi e Poveri Tribute
Venerdì 15 agosto – ore 21:00
Tabula Rasa Dance Machine
Sabato 16 agosto – ore 21:00
Vasco Rossi Tribute – RockSottoAssedio
Domenica 17 agosto – ore 20:30
Queen Tribute – ReQueen
Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti!
Il Sessantotto Village non è solo musica:
- Street food e beverage
- Area sportiva e giochi
- Spazi per dibattiti, talk e laboratori
- Atmosfera conviviale per tutte le età
E quest’anno una grande novità: dal 9 giugno una sorpresa esclusiva, ancora top secret, sarà svelata nei prossimi video ufficiali del festival.
Dove?
Sessantotto Village – Parco Talenti, Roma (Municipio III – Montesacro)
📅 Dal 31 maggio a fine agosto 2025
🎟️ Ingresso gratuito
Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tra musica, emozioni e sorprese sotto le stelle di Roma!
Ci vediamo al Parco Talenti!