E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.
Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città!
Programma di Fine Agosto – Sessantotto Village Talenti!
21 Agosto: It’s Only Rock&Roll Cover Rolling Stones – Ore 19:30, Palco A
22 Agosto: Io e Lucio Battisti Cover – Ore 19:30, Palco A
23 Agosto: Serie A – Sassuolo-Napoli (18:30) & Roma-Bologna (20:45), Palco A
24 Agosto: Serie A – Como-Lazio (18:30) & Juventus-Parma (20:45), Palco B
24 Agosto: Cine Chiacchiere Talk Show – Ore 19:30, Palco A
27 Agosto: Cine Chiacchiere Talk Show – Ore 19:30, Palco A
28 Agosto: Festa di Chiusura – Rino Gaetano Tribute – Ore 20:30, Palco A
Dove?
Sessantotto Village – Parco Talenti, Roma (Municipio III – Montesacro)
Dal 31 maggio a fine agosto 2025
Ingresso gratuito