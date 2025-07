E’ tornato uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città!

Programma AGGIORNATO

30 luglio (mercoledì): Mina Tribute

Mercoledì 30 luglio dalle 21.00, al Sessantotto Village di Talenti, sul palco Emma Re – Oggi sono Mina

La voce potente ed elegante di Emma Re torna in una serata indimenticabile, dove la passione per la musica incontra la forza dell’interprete. Emma Re, considerata una delle voci italiane più importanti dalla stampa italiana e internazionale, conquista da sempre il pubblico con le sue emozionanti versioni delle canzoni di Mina, grazie ad una combinazione perfetta di tradizione e innovazione.

Da ‘Se telefonando’ a ‘Certe cose si fanno’, da ‘Grande grande’ alle reinterpretazioni famose come ‘Oggi sono io’, dalla quale prende il nome lo spettacolo.

“Interpretare Mina è un privilegio che porta con se’ un repertorio unico, scritto dai più grandi autori italiani. Cantare Mina significa lasciare andare la voce e l’anima, unire l’estensione delle note allo spessore dei testi, grazie a canzoni che oggi non si scrivono più, non si sentono più” racconta Emma.

Venerdì 1 agosto – ore 21:00

Cristina D’Avena Tribute

Sabato 2 agosto – ore 21:00

Festivalbar’s Tribute

Domenica 3 agosto – ore 20:30

Elton John Tribute

Mercoledì 6 agosto – ore 21:00

The Police Tribute

Venerdì 8 agosto – ore 21:00

Dire Straits Tribute

Sabato 9 agosto – ore 21:00

Maniac Rock Cover Band

Domenica 10 agosto – ore 20:30

883 Tribute – Spider Max

Mercoledì 13 agosto – ore 21:00

Pop 2000 Live Music

Giovedì 14 agosto – ore 21:00

Ricchi e Poveri Tribute

Venerdì 15 agosto – ore 21:00

Tabula Rasa Dance Machine

Sabato 16 agosto – ore 21:00

Vasco Rossi Tribute – RockSottoAssedio

Domenica 17 agosto – ore 20:30

Queen Tribute – ReQueen

Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti!

Il Sessantotto Village non è solo musica:

Street food e beverage

Area sportiva e giochi

Spazi per dibattiti, talk e laboratori

Atmosfera conviviale per tutte le età

E quest’anno una grande novità: dal 9 giugno una sorpresa esclusiva, ancora top secret, sarà svelata nei prossimi video ufficiali del festival.

Dove?

Sessantotto Village – Parco Talenti, Roma (Municipio III – Montesacro)

📅 Dal 31 maggio a fine agosto 2025

🎟️ Ingresso gratuito

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tra musica, emozioni e sorprese sotto le stelle di Roma!

Ci vediamo al Parco Talenti!