Torna uno degli eventi più attesi dell’estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena dal 31 maggio a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma.

Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città!

Si parte il 31 maggio con un omaggio esplosivo a Rino Gaetano: “Insieme per Rino”, il tributo collettivo che ogni anno richiama centinaia di fan e apre ufficialmente la stagione con energia e passione.

Programma concerti di GIUGNO 2025

Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario:

1 giugno : Franco Califano Tribute

: Franco Califano Tribute 2 giugno : The Apple Pies (The Beatles Tribute)

: The Apple Pies (The Beatles Tribute) 4 giugno : Lucio Battisti Tribute

: Lucio Battisti Tribute 5 giugno : Pino Daniele Tribute

: Pino Daniele Tribute 6 giugno : Queen Tribute Band

: Queen Tribute Band 8 giugno : Lucio Dalla Tribute

: Lucio Dalla Tribute 11 giugno : Fabrizio De André Tribute

: Fabrizio De André Tribute 12 giugno : Depeche Mode Tribute

: Depeche Mode Tribute 13 giugno : Rolling Stones Tribute

: Rolling Stones Tribute 14 giugno : Chic Tribute Band

: Chic Tribute Band 15 giugno : Cristina D’Avena (live alle 20:30)

: Cristina D’Avena (live alle 20:30) 18 giugno : Pino Mango Tribute

: Pino Mango Tribute 20 giugno : Santana Tribute Band

: Santana Tribute Band 21 giugno : OttoZero Dance Music

: OttoZero Dance Music 22 giugno : Riccardo Cocciante Tribute (ore 20:30)

: Riccardo Cocciante Tribute (ore 20:30) 25 giugno : George Michael Tribute

: George Michael Tribute 27 giugno : Caparezza Tribute Band

: Caparezza Tribute Band 28 giugno : I Figli delle Stelle

: I Figli delle Stelle 29 giugno: Cartoon Rock Band (alle 20:30)

Dai tributi ai grandi della musica italiana e internazionale, alla dance anni ‘80 e ’90, passando per serate pop, rock e revival: ce n’è davvero per tutti i gusti!

Il Sessantotto Village non è solo musica:

Street food e beverage

Area sportiva e giochi

Spazi per dibattiti, talk e laboratori

Atmosfera conviviale per tutte le età

E quest’anno una grande novità: dal 9 giugno una sorpresa esclusiva, ancora top secret, sarà svelata nei prossimi video ufficiali del festival.

Dove?

Sessantotto Village – Parco Talenti, Roma (Municipio III – Montesacro)

📅 Dal 31 maggio a fine agosto 2025

🎟️ Ingresso gratuito

Preparati a vivere un’estate indimenticabile, tra musica, emozioni e sorprese sotto le stelle di Roma!

Ci vediamo al Parco Talenti!