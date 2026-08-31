Roma nasconde una villa sorprendente: qui, quasi due secoli fa, una cena diventava spettacolo e il tavolo da pranzo usciva dal pavimento.

Roma è piena di incredibili dimore storiche, palazzi nobiliari e giardini monumentali, ma c’è una villa in grado ancora oggi di sorprendere tutti per le soluzioni scenografiche pensate quasi due secoli fa. In uno dei suoi edifici, perfino una cena poteva trasformarsi in uno spettacolo: il tavolo da pranzo compariva direttamente dal pavimento, davanti agli occhi degli invitati. Un dettaglio che racconta bene quanto questo luogo fosse fuori dal comune. Sapete di cosa stiamo parlando?

Roma, Villa Torlonia e il sorprendente complesso della Serra Moresca

Il luogo del quale stiamo parlando è ovviamente Villa Torlonia, che si trova lungo via Nomentana. Nel 1832 il principe Alessandro Torlonia affidò all’architetto Giuseppe Jappelli la trasformazione della zona meridionale della residenza, che venne arricchita con viali irregolari, laghetti, piante esotiche ed edifici dall’aspetto fantastico. Tra questi nacquero la Serra Moresca, la Grotta e la Torre Moresca, ispirate alle architetture dell’Alhambra di Granada.

LEGGI ANCHE: Il triangolo verde di Roma, tra villini liberty e set cinematografici: ecco dove si trova

La Serra, terminata nel 1841, era caratterizzata da vetri policromi, ferro, ghisa e peperino. Ospitava piante rare ma anche eventi spettacolari, tanto che nella grande sala era stato ricavato persino uno spazio seminascosto destinato all’orchestra.

La parte più sorprendente si trovava però nella Torre Moresca, utilizzata dal principe per incontri riservati con pochi invitati. All’ultimo piano si trovava una sontuosa sala da pranzo, decorata con stucchi policromi, finestre in ghisa e vetri colorati.

Qui Jappelli aveva previsto un vero effetto teatrale: un divano poteva essere sollevato verso il soffitto attraverso un meccanismo, mentre dal piano inferiore saliva un tavolo già riccamente imbandito, pronto a comparire davanti agli ospiti.

Un espediente spettacolare che trasformava il pranzo in una piccola rappresentazione e che ancora oggi rende il complesso della Serra Moresca uno degli angoli più singolari di Villa Torlonia.

Photo Credits: Shutterstock