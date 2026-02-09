La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.
Una sfida importante per entrambe le squadre, con i giallorossi a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico e il Cagliari impegnato in una trasferta complicata ma cruciale per la classifica.
Dove vedere Roma–Cagliari in TV
La partita Roma–Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali che detengono i diritti della Serie A:
- DAZN
- Sky Sport Uno
- Sky Sport Calcio
- Sky Sport 4K
- Sky Sport canale 251
Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder.
Dove vedere Roma–Cagliari in streaming
Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso le seguenti piattaforme:
- DAZN
- Sky Go
- NOW
La visione è possibile su smart TV, computer, smartphone, tablet e console, accedendo con il proprio abbonamento attivo.
Orario e informazioni utili
- Partita: Roma–Cagliari
- Competizione: Serie A 2025/26, 24ª giornata
- Data: lunedì 9 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Olimpico di Roma
Come seguire la partita al meglio
La diretta sarà accompagnata da pre-partita, commento tecnico e analisi post-gara sulle piattaforme che trasmettono l’evento. Per chi dispone di televisori compatibili, è prevista anche la trasmissione in alta definizione 4K.