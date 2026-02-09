La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Una sfida importante per entrambe le squadre, con i giallorossi a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico e il Cagliari impegnato in una trasferta complicata ma cruciale per la classifica.

Dove vedere Roma–Cagliari in TV

La partita Roma–Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali che detengono i diritti della Serie A:

DAZN

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio

Sky Sport 4K

Sky Sport canale 251

Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder.

Dove vedere Roma–Cagliari in streaming

Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso le seguenti piattaforme:

DAZN

Sky Go

NOW

La visione è possibile su smart TV, computer, smartphone, tablet e console, accedendo con il proprio abbonamento attivo.

Orario e informazioni utili

Partita: Roma–Cagliari

Competizione: Serie A 2025/26, 24ª giornata

Data: lunedì 9 febbraio 2026

Orario: 20:45

Stadio: Olimpico di Roma

Come seguire la partita al meglio

La diretta sarà accompagnata da pre-partita, commento tecnico e analisi post-gara sulle piattaforme che trasmettono l’evento. Per chi dispone di televisori compatibili, è prevista anche la trasmissione in alta definizione 4K.