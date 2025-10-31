Nel cuore di Roma ti aspetta un weekend da brividi di bellezza: Palazzo San Felice apre i suoi segreti tra arte, storia e rinascita.

Nel cuore del centro storico di Roma, la Capitale offre un’esperienza unica per chi ama andare alla scoperta di luoghi segreti e storie dimenticate: un weekend da brividi di bellezza attende infatti chi sceglierà di varcare le porte di Palazzo San Felice, scrigno di memorie e simbolo della rinascita culturale della Capitale.

Palazzo San Felice, il cantiere della cultura da scoprire a Roma questo weekend

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sospeso tra passato e futuro, Palazzo San Felice riapre le sue sale al pubblico grazie al progetto Cultura in Cantiere, un percorso espositivo che permette di esplorare – gratuitamente e su prenotazione – uno degli edifici più affascinanti di Roma.

Concesso nel 2017 dalla Presidenza della Repubblica al Ministero della Cultura, l’edificio di via della Dataria 21 è oggi al centro di una profonda trasformazione che lo vedrà diventare la sede della Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, su progetto dell’architetto Mario Botta.

I lavori, avviati nel 2023 e coordinati dall’Agenzia del Demanio, proseguono verso la conclusione prevista per il 2026, ma già oggi il pubblico può entrare in quello che è letteralmente un cantiere vivo, dove la cultura prende forma.

Durante la visita, della durata di circa 45 minuti, è possibile ammirare ambienti istituzionali mai aperti prima – come le sale dedicate alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della Cultura – e seguire una linea del tempo che racconta l’evoluzione del palazzo e della città.

Il percorso include anche alcune gemme straordinarie: tra queste il disegno preparatorio per la Nuova Pianta di Roma (1736-1738) di Giovanni Battista Nolli, considerato il primo rilievo moderno dell’intera città e una delle più grandi imprese cartografiche europee del Settecento.

Il momento più atteso del percorso è l’apertura straordinaria del Sepolcro dei Sempronii, sito archeologico finora mai accessibile. Un luogo misterioso e suggestivo, che restituisce ai visitatori un frammento prezioso della Roma antica e aggiunge un tocco di fascino “da brividi di bellezza” al weekend.

L’esperienza si completa con un allestimento immersivo e proiezioni digitali che mostrano il futuro della nuova biblioteca, trasformando la visita in un racconto multisensoriale di archeologia e innovazione.

L’ingresso è gratuito e le visite si tengono ogni fine settimana fino al 28 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.20). Anche sabato 1° novembre, in occasione della festività di Ognissanti, il palazzo aprirà le sue porte per un evento imperdibile.

Photo Credits: Annarita Canalella