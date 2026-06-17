Sperlonga è un affascinante borgo marinaro del Lazio, celebre per le sue case bianche arroccate e le spiagge cristalline dove la storia romana incontra la natura incontaminata dell’Oasi di Tiberio.

C’è un angolo di Lazio dove il Mediterraneo sembra rubare i colori alle isole greche e l’eleganza alle costiere più blasonate. È Sperlonga, un borgo marinaro sospeso su uno sperone di roccia calcarea, stretto tra il promontorio del Circeo e il Golfo di Gaeta. Qui, le case intonacate a calce si accendono di sfumature rosa al calar del sole, mentre le scalinate del centro storico si tuffano direttamente nella sabbia chiara. Sperlonga non è una località balneare come le altre: ha un’anima discreta, ordinata, quasi ovattata, capace di offrire un perfetto equilibrio tra mare da cartolina, archeologia romana e ritmi lenti.

Il labirinto di calce: perdersi nel borgo alto

Il cuore pulsante di Sperlonga si sviluppa verso l’alto. Il centro storico è un dedalo affascinante di vicoli stretti, archi protettivi e passaggi d’ombra che regalano un rifugio naturale nelle ore più calde della giornata. Camminando sul pavé consumato – un tempo calpestato solo dai pescatori locali – l’aria si riempie del profumo di bouganville e gerani che adornano i balconi.

La vera magia del borgo sta nei suoi contrasti visivi: tra le pareti candide delle case spuntano all’improvviso terrazze e piazzette panoramiche che regalano scorci mozzafiato sul Tirreno e sulla sagoma inconfondibile della Torre Truglia. Per gli amanti della fotografia, c’è persino una panchina gigante posizionata strategicamente per catturare dall’alto la curva del litorale. La sera, l’atmosfera si fa intima: le luci calde delle lampade illuminano le volte in pietra e i tavolini all’aperto si animano, offrendo il meglio della cucina marinara locale, dominata da alici fresche, fritture leggere e sughi allo scoglio.

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Un litorale dalle mille anime: le spiagge di Sperlonga

Il mare è il filo conduttore dell’esperienza a Sperlonga, ma la costa cambia pelle a seconda della direzione che si sceglie di prendere. Proprio ai piedi del borgo, e raggiungibili a piedi tramite le scalinate del centro, si aprono le spiagge cittadine, caratterizzate da sabbia morbida e fondali che digradano dolcemente, perfette per le famiglie. Da un lato della Torre Truglia si concentrano i lidi attrezzati e i ristoranti, mentre dall’altro rimangono ampi tratti di spiaggia libera.

Spostandosi verso est si incontra l’Oasi di Tiberio, il punto esatto in cui la storia millenaria si fonde con la natura incontaminata. Qui si nuota all’ombra dell’omonima grotta e dei resti della villa imperiale del I secolo a.C. Trattandosi di un’area protetta dal WWF, la pesca e la navigazione a motore sono vietate, regalando acque limpide dai riflessi caraibici ideali per lo snorkeling. Per preservare questo paradiso, l’accesso nei periodi di punta può essere contingentato tramite prenotazione sull’app ufficiale di Sperlonga Turismo.

Se invece ci si muove verso ovest, in direzione Terracina, il paesaggio si apre drasticamente nella zona di Lago Lungo, dove ampie dune di sabbia bianca separano il mare da un bacino interno, creando un’area ventilata e selvaggia amatissima da chi pratica kitesurf. Infine, per i più avventurosi, la via Flacca verso Gaeta nasconde calette rocciose e trasparenti come la Spiaggia delle Bambole o la celebre Spiaggia dei 300 Gradini. Si tratta di angoli incontaminati e privi di servizi che richiedono una bella camminata per essere raggiunti, ma che ripagano ampiamente la fatica.

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Archeologia sotto l’ombrellone e consigli per il viaggio

Sperlonga non è una scoperta recente: persino l’imperatore romano Tiberio ne rimase ammaliato, tanto da far costruire qui la sua sontuosa residenza estiva. Visitare il sito archeologico permette di vivere un’esperienza unica nel Lazio, esplorando i ruderi della villa e la maestosa cavità naturale che un tempo ospitava spettacolari gruppi scultorei in marmo, per poi tuffarsi nello stesso mare cristallino amato dall’imperatore.