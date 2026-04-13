A Roma si parla del semaforo a quattro colori: rivoluzione del traffico o solo ipotesi? Ecco cosa dice davvero il Comune.

A Roma si parla sempre più spesso di un possibile semaforo a quattro colori, capace di rivoluzionare il traffico urbano. L’idea sembra decisamente curiosa ed è destinata a far discutere sempre di più, immaginando uno scenario che si muove tra innovazione tecnologica e timori per il futuro. Ma è davvero qualcosa di imminente oppure si tratta solo di un’ipotesi? E, soprattutto, qual è la posizione ufficiale del Comune?

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Roma, il semaforo a quattro colori e la possibile rivoluzione della mobilità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’ipotesi di un semaforo con quattro colori — con il bianco che si unisce ai canonici tre — nasce da una serie di studi internazionali e riguarda i veicoli a guida autonoma.

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Il semaforo bianco non si limiterebbe più a regolare il traffico con rosso, giallo e verde, ma diventerebbe parte di un sistema intelligente. La sua luce indicherebbe che l’incrocio è gestito direttamente dai veicoli connessi, in grado di comunicare tra loro e coordinarsi in tempo reale, ottimizzando i flussi e riducendo i tempi di attesa. Per chi guida un’auto tradizionale, il comportamento resterebbe semplice: seguire il flusso del traffico, mentre il sistema automatizzato regola il resto.

Nonostante l’interesse e le potenzialità, il Comune di Roma ha chiarito la situazione: al momento non esiste alcuna sperimentazione in corso né progetti concreti per introdurre il semaforo a quattro colori.

Le dichiarazioni ufficiali parlano apertamente di una notizia non fondata, e sottolineano il fatto che si tratti solo di uno scenario teorico legato al futuro della mobilità. In altre parole, la luce bianca esiste oggi solo nelle simulazioni e negli studi accademici, non nella realtà delle strade, tantomeno di quelle romane.