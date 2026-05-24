A Civita Castellana il vino torna a raccontare il territorio attraverso calici, sapori e storie da condividere. Da Le Ghiottonerie del Moro torna infatti “SUGHERO – Segui il tappo”, il format dedicato alla cultura enologica che mette al centro produttori, convivialità e cucina d’autore.

Il nuovo appuntamento, in programma il 28 maggio 2026, vedrà protagonista Argillae, realtà impegnata nella valorizzazione dei vitigni autoctoni e dell’identità del territorio tra Umbria e Tuscia laziale.

L’evento proporrà una cena degustazione in cinque portate con cinque calici in abbinamento, pensata per accompagnare gli ospiti in un viaggio tra profumi, consistenze e interpretazioni contemporanee della tradizione gastronomica locale. A firmare il percorso culinario sarà ancora una volta Leonardo Morelli, anima e cuoco de Le Ghiottonerie del Moro.

La serata si aprirà con il Centopercento Brut Vitigni Autoctoni accompagnato da un’entrée a sorpresa della cucina, per poi proseguire con il Rosetum 2025 Grenache Sirah servito insieme a una rivisitazione della panzanella e alla celebre pizza al padellino con lardo di Patanegra.

Spazio poi ad Ambra Grigia 2025, 100% Grechetto IGT, abbinato a un risotto agli asparagi con stracchino affumicato e tartufo estivo, in un gioco di equilibrio tra freschezza e intensità aromatica.

Il quarto passaggio sarà dedicato al Panata 2022 – Orvieto DOC Classico Superiore, accompagnato da coniglio Leprino dei Monti Cimini ripieno con salsa alla cacciatora, omaggio alla tradizione reinterpretata in chiave contemporanea.

A chiudere il percorso sarà un Brandy italiano invecchiato 10 anni, servito con gelato firmato Clementino e torta al cioccolato fondente.

Più di una semplice degustazione, “SUGHERO – Segui il tappo” continua così a distinguersi come un’esperienza capace di creare connessioni e raccontare il territorio attraverso il vino, la cucina e le persone. Un viaggio nei sapori autentici della Tuscia, dove ogni calice diventa parte di una storia da assaporare.