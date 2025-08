Il segreto del cemento romano potrebbe aiutarci a costruire in modo più sostenibile? La cupola del Pantheon ci dà un indizio.

Dopo quasi duemila anni, il Pantheon di Roma continua a illuminare la Città Eterna con la sua imponente cupola in cemento non armato, ancora intatta. Un capolavoro architettonico che potrebbe nascondere un segreto prezioso anche per il nostro tempo. Quella cupola, simbolo di un’ingegneria antica, potrebbe infatti contenere la chiave per affrontare una delle sfide più urgenti dell’edilizia moderna. In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, alcuni studiosi si chiedono se il cemento usato dai Romani – noto per la sua straordinaria resistenza e la sua elevata durabilità – possa rappresentare un’alternativa più ecologica rispetto a quello in uso nella contemporaneità. È possibile che la risposta sia scritta nella cupola del Pantheon? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Leggi anche: – Perchè ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci

Photo Credits: Shutterstock