Dopo le evacuazioni e le verifiche delle forze dell’ordine, cresce la preoccupazione tra le famiglie. Al momento non sono previste chiusure: le scuole si preparano a riaprire regolarmente.

È la domanda che in queste ore si stanno ponendo migliaia di genitori, studenti e insegnanti: domani, giovedì 12 novembre, le scuole di Roma saranno regolarmente aperte dopo gli allarmi bomba scattati nella mattinata di oggi?

La risposta, al momento, è sì. Non risultano disposizioni di chiusura per la giornata di domani e l’orientamento è quello di una regolare ripresa delle lezioni. Una giornata particolarmente complicata quella di mercoledì 11 novembre, quando numerosi istituti della Capitale sono stati interessati da segnalazioni di possibili ordigni, arrivate attraverso messaggi di posta elettronica.

Allarme bomba a Roma, controlli degli artificieri nelle scuole

Le segnalazioni hanno interessato diversi istituti scolastici, in particolare nelle zone dell’Appio e del Tuscolano. Tra quelli coinvolti figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, il Petrarca e il Rodari, oltre ad altre strutture scolastiche della Capitale.

Per ragioni precauzionali, in diverse scuole è stata disposta l’evacuazione degli edifici, con studenti e personale scolastico fatti uscire dalle strutture e, in alcuni casi, rimandati a casa.

Sono quindi scattate le verifiche da parte delle forze dell’ordine e degli artificieri, intervenuti per effettuare i sopralluoghi e controllare gli ambienti. Le verifiche effettuate non hanno evidenziato la presenza di ordigni e le situazioni sono risultate regolari.

Un elemento che contribuisce a rassicurare le famiglie in vista della giornata di domani. Al momento, dunque, non ci sono indicazioni di una sospensione generalizzata delle attività didattiche: le lezioni sono confermate, salvo eventuali comunicazioni specifiche dei singoli istituti.

Allarme bomba, Funari: “Le conseguenze più pesanti per gli studenti con disabilità”

Sulla vicenda è intervenuta anche Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà affrontate dagli studenti con disabilità e dalle loro famiglie durante le evacuazioni.

“Gli allarmi bomba che nelle ultime ore hanno determinato l’evacuazione di diverse scuole in varie città italiane, non rappresentano soltanto un grave episodio di destabilizzazione e un’interruzione del servizio scolastico, ma fanno emergere anche una criticità spesso trascurata: a subire le conseguenze più pesanti di queste emergenze sono gli studenti con disabilità e le loro famiglie”, ha dichiarato Funari.

L’assessora ha sottolineato come un’evacuazione improvvisa possa comportare difficoltà aggiuntive per chi necessita di assistenza, trasporti dedicati e supporto continuativo. Una situazione che coinvolge inevitabilmente anche genitori e caregiver, spesso costretti a interrompere il lavoro per raggiungere la scuola.

“La sicurezza nelle scuole deve essere garantita a tutti, senza lasciare indietro nessuno”, ha aggiunto Funari, chiedendo procedure di emergenza inclusive e maggiori tutele per gli studenti