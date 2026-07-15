Scuola, Roma e Lazio: ecco quando si torna sui banchi a settembre 2026 e quali sono le principali date del calendario.

Le vacanze estive sono ancora lunghe per studenti e famiglie, ma il conto alla rovescia verso il nuovo anno scolastico è già iniziato: la Regione Lazio ha ufficializzato il calendario delle lezioni 2026/2027, stabilendo quando riaprirà la scuola a Roma e nelle altre province. Scopriamo dunque qual è la data fissata per il ritorno sui banchi a settembre e le principali scadenze da segnare.

LEGGI ANCHE: Cristiana Perrella: «Il museo non deve abbassare i contenuti, ma la soglia d’accesso»

Inizio scuola Roma e Lazio anno 2026-27: quando si comincia

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima campanella dell’anno scolastico 2026/2027 suonerà martedì 15 settembre 2026 in tutte le scuole del Lazio. La data riguarda quindi anche gli istituti di Roma e della sua provincia.

LEGGI ANCHE: – -Tutti in ferie ad agosto: ma perché proprio questo mese?

Le lezioni termineranno invece martedì 8 giugno 2027, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno le proprie attività fino al 30 giugno 2027. I singoli istituti possono apportare alcuni adattamenti, ma devono tutti obbligatoriamente rispettare l’apertura entro il 15 settembre, la chiusura prevista e il numero minimo di giorni di lezione.

Per quanto riguarda le altre date e scadenze previste nel corso dell’anno, le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, mentre la sospensione pasquale è prevista dal 25 al 30 marzo 2027.

Le scuole resteranno chiuse anche durante le festività nazionali, tra cui l’8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno, oltre che per la festa del Santo Patrono (diversa a seconda del comune nel quale si trova l’istituto) quando cade in un giorno di lezione. Al calendario regionale possono aggiungersi eventuali sospensioni deliberate autonomamente dagli istituti (di solito a Carnevale o in altre date simili), purché siano garantiti almeno 206 giorni di lezione nelle scuole organizzate su sei giorni settimanali e 171 in quelle su cinque.

Photo Credits: Shutterstock