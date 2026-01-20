Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, 20 gennaio 2026, nell’area a sud di Roma. Il sisma si è verificato alle ore 22:06 (ora italiana), con magnitudo compresa tra 3.1 e 3.6, ed epicentro localizzato nella provincia di Frosinone.

La scossa, breve e di moderata intensità, è stata percepita da parte della popolazione anche in alcuni quartieri della Capitale, senza però causare particolare allarme. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. L’evento rientra nella normale attività sismica dell’area appenninica.