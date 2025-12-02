Una serata unica, di quelle che restano impresse nella memoria culturale della città.

Giovedì 5 dicembre, alle 18, il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone accoglie un evento eccezionale e a ingresso gratuito: Il Sacro immediato. Il Vangelo secondo Pasolini, un dialogo che vedrà protagonisti Martin Scorsese – in collegamento video – e padre Antonio Spadaro, teologo, saggista e attento osservatore del rapporto tra arte e spiritualità.

A introdurre l’incontro sarà l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, mentre la conduzione è affidata alla giornalista Alessandra Sardoni.

Un dialogo sul “sacro” che abita le immagini

L’appuntamento nasce all’interno di PPP VISIONARIO, la grande rassegna che Roma dedica al cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, celebrandone l’eredità profetica e l’immaginario ancora oggi potentissimo.

Al centro della conversazione ci sarà uno dei film più radicali e rivoluzionari del Novecento: Il Vangelo secondo Matteo (1964). Pasolini lo realizzò con un impeto visionario e profondamente umano, capace di coniugare poesia, realismo e un’idea di sacro “immediato”, non filtrato dalla retorica né dalle convenzioni.

Sia Scorsese sia Spadaro – che hanno approfondito il tema nel loro volume Dialoghi sulla fede (La nave di Teseo, 2024) – riconoscono in questa opera un punto di svolta nel modo di rappresentare il divino. Il dialogo offrirà uno sguardo prezioso su come Pasolini abbia influenzato la sensibilità cinematografica del maestro americano, da sempre interessato alla dimensione spirituale, alla tensione morale e al conflitto interiore dei suoi personaggi.

Durante la serata si esplorerà la forza profetica di Pasolini e il suo modo di filmare il sacro attraverso corpi reali, volti non professionisti, spazi popolari. Uno sguardo che ha lasciato una traccia potente nella formazione artistica di Scorsese, legata alle sue radici culturali newyorkesi e alla riflessione sulla violenza, sulla redenzione e sul valore etico delle immagini.

Un’occasione rara per ascoltare due voci autorevoli intrecciare cinema, spiritualità e memoria personale, offrendo una lettura contemporanea dell’eredità pasoliniana.

INFORMAZIONI UTILI

L’incontro è gratuito ma con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Sarà disponibile il servizio di traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

L’appuntamento fa parte del programma di PPP VISIONARIO, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, con un ricchissimo calendario di oltre cento eventi tra spettacoli, proiezioni, incontri, reading e percorsi urbani.

Il programma completo è disponibile su culture.roma.it e sui canali social @cultureroma.