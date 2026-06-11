ROMA – Giornata difficile per i pendolari e i viaggiatori della Capitale a causa dello sciopero treni Roma proclamato dai sindacati di base. L’agitazione coinvolge il personale ferroviario del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Sciopero treni Roma: orari e durata della protesta

Lo sciopero è iniziato alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e terminerà alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno, per una durata complessiva di 23 ore. La mobilitazione è stata confermata dalla Confederazione Unitaria di Base (Cub), mentre è rientrata la protesta inizialmente proclamata dai sindacati confederali dopo un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Restano inoltre confermate altre iniziative di protesta promosse da Cat, Assemblea Pdb e Pdm.

Treni a rischio a Roma e nel Lazio

Durante lo sciopero potrebbero verificarsi disagi sulla rete ferroviaria con possibili cancellazioni o variazioni per i collegamenti:

Alta Velocità;

Intercity;

Treni Regionali;

Servizi ferroviari nel Lazio e nell’area di Roma.

Trenitalia ha precisato che le modifiche alla circolazione potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e nelle ore successive alla sua conclusione.

Fasce di garanzia per i viaggiatori

Per limitare i disagi, nel trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa sugli scioperi nei giorni feriali.

Le fasce di garanzia sono previste:

dalle ore 6:00 alle ore 9:00;

dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Durante queste finestre orarie i treni considerati essenziali dovrebbero circolare regolarmente.

Perché è stato proclamato lo sciopero

Alla base della protesta ci sono diverse rivendicazioni avanzate dai sindacati di base. In particolare, i lavoratori contestano il bando di gara per l’assegnazione dei servizi Intercity e si oppongono allo “spacchettamento” del servizio ferroviario.

Nel manifesto diffuso dalla Cub si legge che la mobilitazione è stata indetta a sostegno della piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, contro le gare nel settore ferroviario e contro le politiche aziendali che, secondo il sindacato, starebbero penalizzando il comparto Mercitalia.

Consigli per chi viaggia

Chi deve spostarsi durante lo sciopero treni Roma è invitato a verificare in tempo reale lo stato del proprio convoglio prima della partenza e a considerare eventuali soluzioni alternative di viaggio. Le informazioni aggiornate sono disponibili attraverso i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie.