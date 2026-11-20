Ventiquattro ore di agitazione nel settore ferroviario coinvolgono Trenitalia, Italo e Trenord. Possibili cancellazioni e ritardi dalla sera di venerdì fino a sabato: ecco le fasce di garanzia e come controllare le corse.

L’agitazione sindacale scatterà alle ore 21:00 di venerdì 20 novembre e terminerà alle 20:00 di sabato 21 novembre 2026. Sono coinvolti il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Italo e Trenord.

Durante lo sciopero la circolazione ferroviaria non si fermerà necessariamente del tutto, ma potranno verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche agli orari. I disagi potrebbero interessare sia i collegamenti regionali sia quelli a lunga percorrenza, compresi i treni diretti a Roma e in partenza dalla Capitale. RFI+1

Per chi deve viaggiare in queste ore, il consiglio è di controllare la situazione del proprio treno prima di raggiungere la stazione.

Trenitalia: fasce di garanzia e treni garantiti

Per i collegamenti regionali di Trenitalia sono previsti servizi minimi garantiti nelle seguenti fasce orarie:

Dalle 6:00 alle 9:00

Dalle 18:00 alle 21:00

La garanzia riguarda i servizi essenziali previsti per i giorni feriali. Non significa quindi che tutti i treni regionali circoleranno regolarmente: è necessario verificare quali corse siano effettivamente inserite negli elenchi ufficiali.

Per i treni a lunga percorrenza, comprese Frecce e Intercity, Trenitalia ha pubblicato una lista dei collegamenti garantiti.

È possibile consultare gli elenchi e gli aggiornamenti direttamente sul sito della compagnia:

Trenitalia+1

Sciopero Italo: quali treni sono garantiti

Anche il personale di Italo aderisce allo sciopero del 20 e 21 novembre. La compagnia ha messo a disposizione un elenco dei collegamenti che saranno effettuati nonostante l’agitazione.

Tra le corse indicate figurano anche collegamenti da e per Roma Termini, perciò chi deve raggiungere la Capitale o partire dalla stazione romana è invitato a verificare attentamente il proprio viaggio.

L’elenco ufficiale è disponibile qui:

Consulta i treni Italo garantiti il 20 e 21 novembre

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il numero 892020, attivo dalle 6:00 alle 23:00.